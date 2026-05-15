Чи законно міняти "старі" долари за нижчим курсом: чітка відповідь Нацбанку

Українці знову стикаються з невигідними умовами обміну доларів старого зразка. Однак ці практики - неправомірні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв’ю голови Національного банку України Андрія Пишного для ZN.UA.

Позиція НБУ щодо "старих" доларів

Під час інтерв'ю журналісти звернули увагу, що в Україні знову фіксуються випадки, коли обмінники пропонують додаткові комісії або невигідний курс для так званих "старих доларів"

"Ці практики є абсолютно неправомірними. Обмінних пунктів у країні вистачає - і в банках, і в небанківських фінустановах. Якщо клієнти погоджуються на такі сумнівні пропозиції, вони ризикують. Однак я хотів би, щоб ці факти ставали відомими Національному банку", - зазначив голова НБУ.

Водночас регулятор не має можливості контролювати кожну операцію в обмінних пунктах, однак реагує на відомі випадки та застосовує заходи впливу до порушників.

У зв’язку з цим Пишний закликав громадян у разі виявлення подібних практик повідомляти про них регулятору, а також відмовлятися від обміну на невигідних умовах.

Також у разі проблем з обміном "старих" доларів він радить або шукати інший пункт обміну, або офіційно скаржитися до НБУ для перевірки.