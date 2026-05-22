Доллар вышел на новый максимум, евро растет: НБУ обновил курс валют на 25 мая

16:15 22.05.2026 Пт
2 мин
Официальные курсы доллара и евро снова повысились, а банкир объяснил риски попыток заработка на валютных колебаниях
aimg Анастасия Мацепа
Доллар вышел на новый максимум, евро растет: НБУ обновил курс валют на 25 мая Фото: Национальный банк Украины повысил официальные курсы доллара и евро (Getty Images)
Нацбанк третий день подряд повышает доллар до максимума. На понедельник курс установлен на рекордном уровне в 44,26 гривны.

Каким будет курс валют в понедельник, 25 мая и почему не нужно пытаться заработать на валютных колебаниях - в материале РБК-Украина ниже.

Главное:

  • Доллар вырос с 44,23 грн до 44,26 грн и обновил локальный максимум.
  • Евро повысился с 51,30 грн до 51,33 грн.
  • Обе валюты демонстрируют умеренный рост.
  • Эксперт советует не спекулировать на разнице курса доллара и евро.

Курс валют НБУ

НБУ обновил официальные курсы валют на 25 мая, зафиксировав дальнейший рост доллара и евро. Доллар вышел на новый локальный максимум и составляет 44,26 грн, поднявшись с 44,23 грн (+3 коп).

Евро также вырос - до 51,33 грн против 51,30 грн ранее (+3 коп).

Общая динамика свидетельствует об умеренном усилении иностранных валют по отношению к гривне.

Курс валют НБУ на 25 мая (Инфографика РБК-Украина)

Почему не стоит зарабатывать на колебаниях доллара и евро

Вице-президент Ассоциации украинских банков и председатель правления Глобус банка Сергей Мамедов в комментарии для РБК-Украина отметил, что попытки заработать на колебаниях кросс-курса евро/доллар для большинства граждан являются малоэффективными.

По его словам, ключевая проблема заключается в спреде между покупкой и продажей валюты в банках и обменниках, который фактически ''съедает'' потенциальную прибыль.

Он также отметил, что валютный рынок является глобальным и формируется крупными финансовыми игроками, поэтому частным лицам сложно получить стабильный доход от таких операций.

Зато банкир советует украинцам ориентироваться не на спекуляции, а на диверсификацию сбережений между долларом и евро в зависимости от будущих расходов.

Читайте также: Без "шокотерапии". Стоит ли сейчас покупать доллар и евро - прогноз банкира на начало лета
Национальный банк Украины Курс доллара Курс евро
