Доллар вышел на новый максимум, евро растет: НБУ обновил курс валют на 25 мая
Нацбанк третий день подряд повышает доллар до максимума. На понедельник курс установлен на рекордном уровне в 44,26 гривны.
Каким будет курс валют в понедельник, 25 мая и почему не нужно пытаться заработать на валютных колебаниях - в материале РБК-Украина ниже.
Главное:
- Доллар вырос с 44,23 грн до 44,26 грн и обновил локальный максимум.
- Евро повысился с 51,30 грн до 51,33 грн.
- Обе валюты демонстрируют умеренный рост.
- Эксперт советует не спекулировать на разнице курса доллара и евро.
Курс валют НБУ
НБУ обновил официальные курсы валют на 25 мая, зафиксировав дальнейший рост доллара и евро. Доллар вышел на новый локальный максимум и составляет 44,26 грн, поднявшись с 44,23 грн (+3 коп).
Евро также вырос - до 51,33 грн против 51,30 грн ранее (+3 коп).
Общая динамика свидетельствует об умеренном усилении иностранных валют по отношению к гривне.
Почему не стоит зарабатывать на колебаниях доллара и евро
Вице-президент Ассоциации украинских банков и председатель правления Глобус банка Сергей Мамедов в комментарии для РБК-Украина отметил, что попытки заработать на колебаниях кросс-курса евро/доллар для большинства граждан являются малоэффективными.
По его словам, ключевая проблема заключается в спреде между покупкой и продажей валюты в банках и обменниках, который фактически ''съедает'' потенциальную прибыль.
Он также отметил, что валютный рынок является глобальным и формируется крупными финансовыми игроками, поэтому частным лицам сложно получить стабильный доход от таких операций.
Зато банкир советует украинцам ориентироваться не на спекуляции, а на диверсификацию сбережений между долларом и евро в зависимости от будущих расходов.