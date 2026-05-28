Долар відступив від рекорду, євро падає: курс на 29 травня та чи є попит на валюту

Національний банк України після вчорашнього рекордного значення трохи знизив офіційний курс долара. Євро також подешевшало після кількох днів зростання.

Який курс встановлено на завтра та за допомогою чого Національний банк продовжує активно стримувати надмірний тиск на валютному ринку, – в матеріалі РБК-Україна нижче.

Головне:

Офіційний курс долара на 29 травня – 44,26 грн (-4 коп.).

Євро подешевшало до 51,43 грн (-11 коп.).

НБУ продовжує активно втручатися в ринок через валютні інтервенції.

Обсяг інтервенцій цього тижня може сягнути 800–850 млн доларів.

Попит на валюту все ще перевищує пропозицію, однак ситуація залишається контрольованою.

Курс валют НБУ

НБУ встановив офіційний курс долара на п’ятницю, 29 травня, на рівні 44,26 гривні. Порівняно з попереднім банківським днем американська валюта подешевшала на 4 копійки після вчорашнього рекордного значення у 44,30 грн.

Євро також пішло вниз. Офіційний курс європейської валюти встановлено на рівні 51,43 гривні, що на 11 копійок менше, ніж днем раніше.

Таким чином, після кількох днів зростання валютний ринок наприкінці травня демонструє помірне коригування.

Яку роль зараз відіграє НБУ

Як розповів у коментарі для РБК-Україна директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності ''ГЛОБУС БАНК'' Тарас Лєсовий, Національний банк продовжує активно стримувати надмірний тиск на валютному ринку за допомогою інтервенцій.

За прогнозами експерта, обсяг валютних інтервенцій цього тижня може становити близько 800–850 млн доларів.

За словами Лєсового, це свідчить про те, що попит на валюту все ще дещо перевищує пропозицію, однак ситуація залишається контрольованою й не виходить за межі помірного домінування попиту.

Експерт додав, що саме активна присутність НБУ на ринку наразі допомагає уникати різких курсових коливань і підтримує відносну стабільність гривні.