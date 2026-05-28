Доллар отступил от рекорда, евро падает: курс на 29 мая и есть ли спрос на валюту

Национальный банк Украины после вчерашнего рекордного значения немного снизил официальный курс доллара. Евро также подешевело после нескольких дней роста.

Какой курс установлен на завтра и с помощью чего Национальный банк продолжает активно сдерживать чрезмерное давление на валютном рынке, - в материале РБК-Украина ниже.

Главное:

Официальный курс доллара на 29 мая - 44,26 грн (-4 коп.).

Евро подешевело до 51,43 грн (-11 коп.).

НБУ продолжает активно вмешиваться в рынок через валютные интервенции.

Объем интервенций на этой неделе может достичь 800-850 млн долларов.

Спрос на валюту все еще превышает предложение, однако ситуация остается контролируемой.

Курс валют НБУ

НБУ установил официальный курс доллара на пятницу, 29 мая, на уровне 44,26 гривны. По сравнению с предыдущим банковским днем американская валюта подешевела на 4 копейки после вчерашнего рекордного значения в 44,30 грн.

Евро также пошло вниз. Официальный курс европейской валюты установлен на уровне 51,43 гривны, что на 11 копеек меньше, чем днем ранее.

Таким образом, после нескольких дней роста валютный рынок в конце мая демонстрирует умеренную корректировку.

Курс валют НБУ на 29 мая (Инфографика РБК-Украина)

Какую роль сейчас играет НБУ

Как рассказал в комментарии для РБК-Украина директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности ''ГЛОБУС БАНК'' Тарас Лесовой, Национальный банк продолжает активно сдерживать чрезмерное давление на валютном рынке с помощью интервенций.

По прогнозам эксперта, объем валютных интервенций на этой неделе может составить около 800-850 млн долларов.

По словам Лесового, это свидетельствует о том, что спрос на валюту все еще несколько превышает предложение, однако ситуация остается контролируемой и не выходит за пределы умеренного доминирования спроса.

Эксперт добавил, что именно активное присутствие НБУ на рынке сейчас помогает избегать резких курсовых колебаний и поддерживает относительную стабильность гривны.