Доллар отступил от рекорда, евро падает: курс на 29 мая и есть ли спрос на валюту
Национальный банк Украины после вчерашнего рекордного значения немного снизил официальный курс доллара. Евро также подешевело после нескольких дней роста.
Какой курс установлен на завтра и с помощью чего Национальный банк продолжает активно сдерживать чрезмерное давление на валютном рынке, - в материале РБК-Украина ниже.
Главное:
- Официальный курс доллара на 29 мая - 44,26 грн (-4 коп.).
- Евро подешевело до 51,43 грн (-11 коп.).
- НБУ продолжает активно вмешиваться в рынок через валютные интервенции.
- Объем интервенций на этой неделе может достичь 800-850 млн долларов.
- Спрос на валюту все еще превышает предложение, однако ситуация остается контролируемой.
Курс валют НБУ
НБУ установил официальный курс доллара на пятницу, 29 мая, на уровне 44,26 гривны. По сравнению с предыдущим банковским днем американская валюта подешевела на 4 копейки после вчерашнего рекордного значения в 44,30 грн.
Евро также пошло вниз. Официальный курс европейской валюты установлен на уровне 51,43 гривны, что на 11 копеек меньше, чем днем ранее.
Таким образом, после нескольких дней роста валютный рынок в конце мая демонстрирует умеренную корректировку.
Курс валют НБУ на 29 мая (Инфографика РБК-Украина)
Какую роль сейчас играет НБУ
Как рассказал в комментарии для РБК-Украина директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности ''ГЛОБУС БАНК'' Тарас Лесовой, Национальный банк продолжает активно сдерживать чрезмерное давление на валютном рынке с помощью интервенций.
По прогнозам эксперта, объем валютных интервенций на этой неделе может составить около 800-850 млн долларов.
По словам Лесового, это свидетельствует о том, что спрос на валюту все еще несколько превышает предложение, однако ситуация остается контролируемой и не выходит за пределы умеренного доминирования спроса.
Эксперт добавил, что именно активное присутствие НБУ на рынке сейчас помогает избегать резких курсовых колебаний и поддерживает относительную стабильность гривны.