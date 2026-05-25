UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика
Біла економіка

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Курс долара Економіка Особисті фінанси Tech Miltech

Долар відійшов від рекорду, євро різко підскочив: НБУ оновив курс валют на 26 травня

16:26 25.05.2026 Пн
2 хв
Європейська валюта додала одразу 19 копійок, тоді як долар після рекордного показника трохи знизився
aimg Анастасія Мацепа aimg Тарас Лєсовий Експерт
Фото: НБУ встановив офіційний курс валют на 26 травня (Getty Images)

Національний банк України оновив офіційний курс валют на вівторок, 26 травня. Долар після попереднього максимуму трохи знизився, тоді як євро продовжив зростання.

Якою буде вартість долара та євро завтра та чи чекати на зниження тиску на валютний ринок, – у матеріалі РБК-Україна нижче.

Читайте також: Долар та євро з початку року зросли майже на 2 гривні: чи чекати стрибка курсу в червні

Головне:

  • Долар знизився після попереднього максимуму.
  • Євро продовжив зростання.
  • Експерт пояснив, чому тиск на валютний ринок зменшується.
  • Стабілізація цін на пальне вплинула на попит на валюту.

Курс валют НБУ

НБУ встановив курс долара США на рівні 44,24 грн. Для порівняння, 25 травня він складав 44,26 грн. Таким чином американська валюта знизилася на 2 копійки після того, як напередодні вийшла на новий максимум.

Водночас євро продовжив зростання. На 26 травня Нацбанк встановив курс на рівні 51,52 грн, тоді як днем раніше він становив 51,33 грн. Європейська валюта подорожчала одразу на 19 копійок.

Курс валют НБУ на 26 травня (Інфографіка РБК-Україна)

Чому тиск на валютний ринок зменшується

Директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності ''ГЛОБУС БАНК'' Тарас Лєсовий у коментарі для РБК-Україна пояснив, що стабільність валютного ринку наприкінці травня підтримують одразу кілька чинників.

За його словами, одним із ключових факторів стала ситуація на ринку пального. Після суттєвого березневого подорожчання, коли бензин зріс у ціні на 14%, а дизель – на 36%, у квітні темпи зростання значно сповільнилися. У травні ж різких стрибків цін не було.

Експерт зазначив, що ціни на пальне безпосередньо впливають на валютний ринок, оскільки формують очікування населення та бізнесу. Коли пальне різко дорожчає, люди частіше купують валюту як спосіб зберегти кошти. Натомість стабілізація на АЗС зменшує психологічний попит на долар та євро.

Також додатковим фактором стабілізації, за словами Лєсового, є очікуване уповільнення інфляції. За підсумками травня вона може становити близько 0,5–0,7%, а в річному вимірі – знизитися до 8%.

На думку експерта, відсутність різких цінових шоків позитивно впливає на настрої населення, полегшує планування для бізнесу та частково зменшує попит на іноземну валюту. Водночас це підвищує інтерес до гривневих інструментів заощадження, зокрема депозитів та ОВДП.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Національний банк УкраїниКурс долараКурс євро