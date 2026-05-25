Долар відійшов від рекорду, євро різко підскочив: НБУ оновив курс валют на 26 травня

Головне:

Долар знизився після попереднього максимуму.

Євро продовжив зростання.

Експерт пояснив, чому тиск на валютний ринок зменшується.

Стабілізація цін на пальне вплинула на попит на валюту.

Курс валют НБУ

НБУ встановив курс долара США на рівні 44,24 грн. Для порівняння, 25 травня він складав 44,26 грн. Таким чином американська валюта знизилася на 2 копійки після того, як напередодні вийшла на новий максимум.

Водночас євро продовжив зростання. На 26 травня Нацбанк встановив курс на рівні 51,52 грн, тоді як днем раніше він становив 51,33 грн. Європейська валюта подорожчала одразу на 19 копійок.

Чому тиск на валютний ринок зменшується

Директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності ''ГЛОБУС БАНК'' Тарас Лєсовий у коментарі для РБК-Україна пояснив, що стабільність валютного ринку наприкінці травня підтримують одразу кілька чинників.

За його словами, одним із ключових факторів стала ситуація на ринку пального. Після суттєвого березневого подорожчання, коли бензин зріс у ціні на 14%, а дизель – на 36%, у квітні темпи зростання значно сповільнилися. У травні ж різких стрибків цін не було.

Експерт зазначив, що ціни на пальне безпосередньо впливають на валютний ринок, оскільки формують очікування населення та бізнесу. Коли пальне різко дорожчає, люди частіше купують валюту як спосіб зберегти кошти. Натомість стабілізація на АЗС зменшує психологічний попит на долар та євро.

Також додатковим фактором стабілізації, за словами Лєсового, є очікуване уповільнення інфляції. За підсумками травня вона може становити близько 0,5–0,7%, а в річному вимірі – знизитися до 8%.

На думку експерта, відсутність різких цінових шоків позитивно впливає на настрої населення, полегшує планування для бізнесу та частково зменшує попит на іноземну валюту. Водночас це підвищує інтерес до гривневих інструментів заощадження, зокрема депозитів та ОВДП.