Доллар отошел от рекорда, евро резко подскочил: НБУ обновил курс валют на 26 мая

Главное:

Доллар снизился после предыдущего максимума.

Евро продолжил рост.

Эксперт объяснил, почему давление на валютный рынок уменьшается.

Стабилизация цен на топливо повлияла на спрос на валюту.

Курс валют НБУ

НБУ установил курс доллара США на уровне 44,24 грн. Для сравнения, 25 мая он составлял 44,26 грн. Таким образом американская валюта снизилась на 2 копейки после того, как накануне вышла на новый максимум.

В то же время евро продолжил рост. На 26 мая Нацбанк установил курс на уровне 51,52 грн, тогда как днем ранее он составлял 51,33 грн. Европейская валюта подорожала сразу на 19 копеек.

Курс валют НБУ на 26 мая (Инфографика РБК-Украина)

Почему давление на валютный рынок уменьшается

Директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности ''ГЛОБУС БАНК'' Тарас Лесовой в комментарии для РБК-Украина пояснил, что стабильность валютного рынка в конце мая поддерживают сразу несколько факторов.

По его словам, одним из ключевых факторов стала ситуация на рынке топлива. После существенного мартовского подорожания, когда бензин вырос в цене на 14%, а дизель - на 36%, в апреле темпы роста значительно замедлились. В мае же резких скачков цен не было.

Эксперт отметил, что цены на топливо напрямую влияют на валютный рынок, поскольку формируют ожидания населения и бизнеса. Когда топливо резко дорожает, люди чаще покупают валюту как способ сохранить средства. Зато стабилизация на АЗС уменьшает психологический спрос на доллар и евро.

Также дополнительным фактором стабилизации, по словам Лесового, является ожидаемое замедление инфляции. По итогам мая она может составить около 0,5-0,7%, а в годовом измерении - снизиться до 8%.

По мнению эксперта, отсутствие резких ценовых шоков положительно влияет на настроения населения, облегчает планирование для бизнеса и частично уменьшает спрос на иностранную валюту. В то же время это повышает интерес к гривневым инструментам сбережения, в частности депозитам и ОВГЗ.