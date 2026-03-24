Долар тримається вище 44 гривень: актуальний курс в обмінниках та банках на 24 березня
Станом на ранок вівторка, 24 березня, курс долара в українських обмінниках додав у ціні. Також помітно подорожчало євро - валюта зросла одразу на 25 копійок.
Головне:
- Обмінники: Долар подорожчав до 44,18 грн, євро зросло на 25 копійок - до 51,40 грн.
- Банки: Середній курс долара становить 44,11 грн, євро - 51,10 грн.
- ПриватБанк: Касовий курс долара - 44,30 грн, для карток - 44,44 грн. Євро в касах - 51,40 грн.
- Ощадбанк: Долар у додатку коштує 44,20 грн, безготівкове євро - 51,50 грн.
- Динаміка: Найбільше зростання за добу продемонструвало євро в обмінниках (+25 коп. на купівлі).
Курс валют в обмінниках
Станом на ранок 24 березня портал Minfin наводить середній курс долара в обмінниках на рівні 44,18 гривень при покупці. Здати ж валюту сьогодні можна по 44 гривні. У порівнянні зі вчорашнім ранком долар додав в ціні 8 копійок при покупці та 9 копійок - при здачі валюти.
Курс євро також зріс у порівнянні з ранком понеділка. Плюс 25 копійок при покупці та плюс 15 копійок - при здачі валюти. Так, євро в обмінниках сьогодні можна купити за середнім курсом в 51,40 гривню, а здати - по 51,10 гривні.
Фото: курс валют на 24 березня (інфографіка РБК-Україна)
Курс валют в банках
У банках же ситуація трохи відрізняється. Тож, долар сьогодні можна купити за середнім курсом у 44,11 (-4 коп) гривні, а здати - по 43,60 (+5 коп) гривні.
Євро в банках в середньому коштує 51,10 (+1 коп) гривню при покупці та 50,30 (-10 коп) гривень - при здачі валюти.
ПриватБанк сьогодні продає долар в касах по 44,30 гривень, а для карток - по 44,44 гривні. Євро у відділеннях банку можна купити по 51,40 гривні, а по безналу - по 51,54 гривні.
Ощадбанк встановив курс долара для покупки карткою на рівні 44,30 гривень, а у мобільному "Ощаді" - по 44,20 гривень. Євро ж можна купити по безналу за 51,50 гривні, а у додатку - по 51,35 гривні.
Де дешевше купити долар:
- У банках: в середньому курс становить 44,11 гривню (це найнижчий показник серед усіх сегментів).
- В обмінниках: дорожче - 44,18 гривні.
- У великих банках: в мобільному додатку "Ощад" курс вигідніший (44,20 гривні), ніж у касах ПриватБанку (44,30 гривні).
Де дешевше купити євро:
- У банках: середня ціна - 51,10 гривня.
- В обмінниках: значно дорожче - 51,40 гривня.
- У додатках: Ощадбанк пропонує курс 51,35 гривню, що вигідніше за безготівковий курс ПриватБанку (51,54 гривню).
