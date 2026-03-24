ua en ru
Вт, 24 березня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Курс долара Економіка Авто Tech
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Бізнес » Фінанси

Долар тримається вище 44 гривень: актуальний курс в обмінниках та банках на 24 березня

09:36 24.03.2026 Вт
3 хв
Які цінники виставили сьогодні ПриватБанк та Ощадбанк?
aimg Ірина Гамерська
Фото: обмінники та банки оновили курс валют на 24 березня (Getty Images)

Станом на ранок вівторка, 24 березня, курс долара в українських обмінниках додав у ціні. Також помітно подорожчало євро - валюта зросла одразу на 25 копійок.

Скільки сьогодні коштує валюта в обмінниках та банках - читайте а матеріалі РБК-Україна нижче.

Головне:

  • Обмінники: Долар подорожчав до 44,18 грн, євро зросло на 25 копійок - до 51,40 грн.
  • Банки: Середній курс долара становить 44,11 грн, євро - 51,10 грн.
  • ПриватБанк: Касовий курс долара - 44,30 грн, для карток - 44,44 грн. Євро в касах - 51,40 грн.
  • Ощадбанк: Долар у додатку коштує 44,20 грн, безготівкове євро - 51,50 грн.
  • Динаміка: Найбільше зростання за добу продемонструвало євро в обмінниках (+25 коп. на купівлі).

Курс валют в обмінниках

Станом на ранок 24 березня портал Minfin наводить середній курс долара в обмінниках на рівні 44,18 гривень при покупці. Здати ж валюту сьогодні можна по 44 гривні. У порівнянні зі вчорашнім ранком долар додав в ціні 8 копійок при покупці та 9 копійок - при здачі валюти.

Курс євро також зріс у порівнянні з ранком понеділка. Плюс 25 копійок при покупці та плюс 15 копійок - при здачі валюти. Так, євро в обмінниках сьогодні можна купити за середнім курсом в 51,40 гривню, а здати - по 51,10 гривні.

Фото: курс валют на 24 березня (інфографіка РБК-Україна)

Курс валют в банках

У банках же ситуація трохи відрізняється. Тож, долар сьогодні можна купити за середнім курсом у 44,11 (-4 коп) гривні, а здати - по 43,60 (+5 коп) гривні.

Євро в банках в середньому коштує 51,10 (+1 коп) гривню при покупці та 50,30 (-10 коп) гривень - при здачі валюти.

ПриватБанк сьогодні продає долар в касах по 44,30 гривень, а для карток - по 44,44 гривні. Євро у відділеннях банку можна купити по 51,40 гривні, а по безналу - по 51,54 гривні.

Ощадбанк встановив курс долара для покупки карткою на рівні 44,30 гривень, а у мобільному "Ощаді" - по 44,20 гривень. Євро ж можна купити по безналу за 51,50 гривні, а у додатку - по 51,35 гривні.

Де дешевше купити долар:

  • У банках: в середньому курс становить 44,11 гривню (це найнижчий показник серед усіх сегментів).
  • В обмінниках: дорожче - 44,18 гривні.
  • У великих банках: в мобільному додатку "Ощад" курс вигідніший (44,20 гривні), ніж у касах ПриватБанку (44,30 гривні).

Де дешевше купити євро:

  • У банках: середня ціна - 51,10 гривня.
  • В обмінниках: значно дорожче - 51,40 гривня.
  • У додатках: Ощадбанк пропонує курс 51,35 гривню, що вигідніше за безготівковий курс ПриватБанку (51,54 гривню).
Увага: Цей матеріал підготовлено виключно з ознайомчою метою і не є фінансовою або інвестиційною порадою. Інвестиції пов’язані з ризиком, включно з можливістю повної втрати капіталу. РБК-Україна не несе відповідальності за фінансові рішення, прийняті на основі цього матеріалу. Перед ухваленням будь-яких інвестиційних рішень рекомендуємо звернутися до ліцензованого фінансового консультанта.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
