Доллар держится выше 44 гривен: актуальный курс в обменниках и банках на 24 марта

По состоянию на утро вторника, 24 марта, курс доллара в украинских обменниках прибавил в цене. Также заметно подорожало евро - валюта выросла сразу на 25 копеек.

Главное:

Обменники: Доллар подорожал до 44,18 грн, евро вырос на 25 копеек - до 51,40 грн.

Банки: Средний курс доллара составляет 44,11 грн, евро - 51,10 грн.

ПриватБанк: Кассовый курс доллара - 44,30 грн, для карт - 44,44 грн. Евро в кассах - 51,40 грн.

Ощадбанк: Доллар в приложении стоит 44,20 грн, безналичное евро - 51,50 грн.

Динамика: Наибольший рост за сутки продемонстрировало евро в обменниках (+25 коп. на покупке).

Курс валют в обменниках

По состоянию на утро 24 марта портал Minfin приводит средний курс доллара в обменниках на уровне 44,18 гривен при покупке. Сдать же валюту сегодня можно по 44 гривны. По сравнению со вчерашним утром доллар прибавил в цене 8 копеек при покупке и 9 копеек - при сдаче валюты.

Курс евро также вырос по сравнению с утром понедельника. Плюс 25 копеек при покупке и плюс 15 копеек - при сдаче валюты. Так, евро в обменниках сегодня можно купить по среднему курсу в 51,40 гривну, а сдать - по 51,10 гривны.

Курс валют в банках

В банках же ситуация немного отличается. Так, доллар сегодня можно купить по среднему курсу в 44,11 (-4 коп) гривны, а сдать - по 43,60 (+5 коп) гривны.

Евро в банках в среднем стоит 51,10 (+1 коп) гривну при покупке и 50,30 (-10 коп) гривен - при сдаче валюты.

ПриватБанк сегодня продает доллар в кассах по 44,30 гривен, а для карточек - по 44,44 гривны. Евро в отделениях банка можно купить по 51,40 гривны, а по безналу - по 51,54 гривны.

Ощадбанк установил курс доллара для покупки картой на уровне 44,30 гривен, а в мобильном "Ощаде" - по 44,20 гривен. Евро же можно купить по безналу за 51,50 гривны, а в приложении - по 51,35 гривны.

Где дешевле купить доллар:

В банках: в среднем курс составляет 44,11 гривну (это самый низкий показатель среди всех сегментов).

В обменниках: дороже - 44,18 гривны.

В крупных банках: в мобильном приложении "Ощад" курс выгоднее (44,20 гривны), чем в кассах ПриватБанка (44,30 гривны).

Где дешевле купить евро: