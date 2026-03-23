Долар завмер, євро росте: який курс на 24 березня та як обміняти зіпсовану валюту

Нацбанк залишив без змін курс долара на завтра, 24 березня. А ось євро завтра додасть в ціні аж 21 копійку.

Скільки коштуватиме валюта завтра та за які гривні долари не купити і що з цим робити - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.

Головне:

Курс НБУ на 24 березня: Офіційна ціна долара не змінилася і становить 43,82 грн, тоді як євро здорожчало на 21 копійку - до 50,88 грн.

Перевірка валюти: Касири банків зобов'язані перевіряти купюри через спеціальні детектори (ультрафіолет, магнітний захист) та оглядати їх під 10-кратним збільшенням.

Пошкоджені гривні: Магазини та банки не приймуть гривні, якщо після пошкодження вогнем чи водою залишилося менше ніж 55% площі купюри.

Сумнівна справжність: НБУ проводить дослідження підозрілих банкнот безкоштовно. Справжні гроші повертають власнику, а підробки вилучають без відшкодування та передають поліції.

Особливі випадки: Для обміну гривень, забруднених токсичними або радіоактивними речовинами, потрібно звертатися безпосередньо до територіальних підрозділів НБУ з документом про дезінфекцію.

Курс валют НБУ

Нацбанк встановив офіційний курс долара на вівторок, 24 березня, на рівні 43,82 гривень. Таким чином НБУ залишив американську валюту на сьогоднішньому рівні.

Офіційний курс євро на завтра встановлено на рівні 50,88 гривень. Це на 21 копійку вище, ніж сьогодні.

Фото: курс валют на 24 березня (інфографіка РБК-Україна)

Зіпсована валюта: як обміняти пошкоджені іноземні банкноти в Україні

Як зазначається на сайті НБУ, якщо у вас опинилися іноземні купюри, які викликають сумніви щодо справжності або мають помітні пошкодження, їх можна замінити на придатні для обігу.

Куди звертатися: Для обміну необхідно прийти до будь-якого банку України (включаючи філії та відділення), який офіційно працює з відповідною іноземною валютою.

Як перевіряють гроші: Касири банків та фінustанов зобов’язані оглядати валюту через детектори, що контролюють ультрафіолетовий, інфрачервоний та магнітний захист. Також проводиться візуальний контроль під світлом та зі збільшенням мінімум у 10 разів.

Незначні пошкодження: Якщо купюра має лише невеликі дефекти, відповідає зразкам банку-емітента і зберегла ознаки платіжності, банки зобов’язані приймати її для обміну.

Процедура інкасо: Значно зношені або сильно пошкоджені банкноти приймаються на інкасо. Їх відправляють до іноземного банку-кореспондента для заміни на нові.

Перевірка на справжність: Якщо у касира виник сумнів щодо справжності валюти, він має її вилучити та надіслати на дослідження до Нацбанку. Також клієнт може сам подати заяву на таку перевірку.

Безкоштовна експертиза НБУ: Національний банк проводить дослідження сумнівної іноземної валюти безкоштовно. Справжні банкноти (незалежно від зношеності) повертають власнику.

Доля підробок: Якщо експертиза визнає гроші фальшивими, їх вилучають без жодного відшкодування вартості та передають поліції для розслідування.

Що робити з пошкодженими банкнотами гривні

Якщо ваші гроші постраждали від вогню, води чи хімікатів, звичайні банки або магазини можуть відмовити у їх прийомі. Національний банк України встановив чіткі правила: за яких умов пошкоджені банкноти ще можна врятувати та куди саме потрібно звертатися для їх обміну.

Коли відмовлять у прийомі: Юридичні особи та банки не мають права приймати купюри, площа яких через пошкодження (вогонь, вода, хімікати) може стати меншою за 55% від початкового розміру.

Склеєні гроші: Якщо кілька банкнот склеїлися між собою, власнику вкрай не рекомендується намагатися розділити їх самостійно.

Небезпечні забруднення: Банкноти, забруднені радіоактивними, хімічними або токсичними речовинами, що загрожують здоров’ю, також не підлягають звичайному прийому.

Куди звертатися: Для обміну сильно пошкоджених або небезпечно забруднених грошей потрібно звертатися безпосередньо до територіальних підрозділів Національного банку України.

Обов’язкові документи: Якщо купюри забруднені токсичними чи радіоактивними речовинами, НБУ прийме їх на обмін лише за наявності офіційного документа про проведення дезінфекції або дезактивації.

Процедура обміну: Фахівці Нацбанку приймають рішення про обмін або у присутності власника, або за його заявою забирають гроші на дослідження.