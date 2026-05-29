Долар тримає позиції, євро росте: курс НБУ на 1 червня та як сезонні фактори впливають на валюту

16:25 29.05.2026 Пт
2 хв
Долар залишився без змін, тоді як євро продовжив зростання на початку літа
aimg Анастасія Мацепа aimg Тарас Лєсовий Експерт
Фото: Нацбанк оновив офіційний курс долара та євро на 1 червня (колаж РБК-Україна)
Національний банк України встановив офіційний курс валют на понеділок, 1 червня. Долар залишився на попередньому рівні, тоді як євро знову подорожчало.

На яких позначках долар та євро зупиняться у перший день літа та яким чином сезон впливає на стримування інфляції, – у матеріалі РБК-Україна нижче.

Головне:

  • Офіційний курс долара – 44,26 грн.
  • Курс не змінився порівняно з 29 травня.
  • Євро зріс до 51,55 грн (+12 коп.).
  • На валютний ринок впливатимуть сезонність та інфляція.

Курс валют НБУ

НБУ на 1 червня залишив офіційний курс долара без змін – 44,26 грн за долар. Водночас євро продовжив зростання й додав ще 12 копійок – до 51,55 грн за євро.

Попри стабільність американської валюти, євро й надалі реагує на ситуацію на світових ринках і зберігає тенденцію до подорожчання. На готівковому ринку курс європейської валюти вже наближається до 52 гривень у частини банків та обмінників.

Курс валют НБУ на 1 червня (Інфографіка РБК-Україна)

Які фактори впливатимуть на курс

Як зазначив у коментарі для РБК-Україна директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності ''ГЛОБУС БАНК'' Тарас Лєсовий, на початку літа на валютний ринок впливатимуть дві групи чинників.

Перша має позитивний характер. Йдеться про сезонне збільшення пропозиції овочів, ягід та іншої продукції, що може стримувати інфляцію та зменшувати тиск на споживчі ціни.

Для валютного ринку помірніша інфляція є позитивним сигналом. Коли ціни зростають повільніше, населення та бізнес менше схильні переводити кошти у валюту «про запас». Це знижує ризик ажіотажного попиту та підтримує стабільнішу курсову динаміку.

Водночас експерт зауважує, що окремі ризики для ринку все ж залишаються, однак наразі вони не виглядають такими, що можуть кардинально змінити ситуацію на валютному ринку.

