Доллар держит позиции, евро растет: курс НБУ на 1 июня и как сезонные факторы влияют на валюту

16:25 29.05.2026 Пт
Доллар остался без изменений, тогда как евро продолжил рост в начале лета
Анастасия Мацепа, Тарас Лесовой, Эксперт
Фото: Нацбанк обновил официальный курс доллара и евро на 1 июня (коллаж РБК-Украина)
Национальный банк Украины установил официальный курс валют на понедельник, 1 июня. Доллар остался на прежнем уровне, тогда как евро снова подорожало.

На каких отметках доллар и евро остановятся в первый день лета и каким образом сезон влияет на сдерживание инфляции, - в материале РБК-Украина ниже.

Главное:

  • Официальный курс доллара - 44,26 грн.
  • Курс не изменился по сравнению с 29 мая.
  • Евро вырос до 51,55 грн (+12 коп.).
  • На валютный рынок будут влиять сезонность и инфляция.

Курс валют НБУ

НБУ на 1 июня оставил официальный курс доллара без изменений - 44,26 грн за доллар. В то же время евро продолжил рост и прибавил еще 12 копеек - до 51,55 грн за евро.

Несмотря на стабильность американской валюты, евро продолжает реагировать на ситуацию на мировых рынках и сохраняет тенденцию к подорожанию. На наличном рынке курс европейской валюты уже приближается к 52 гривнам у части банков и обменников.

Курс валют НБУ на 1 июня (Инфографика РБК-Украина)

Какие факторы будут влиять на курс

Как отметил в комментарии для РБК-Украина директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности ''ГЛОБУС БАНК''Тарас Лесовой, в начале лета на валютный рынок будут влиять две группы факторов.

Первая носит позитивный характер. Речь идет о сезонном увеличении предложения овощей, ягод и другой продукции, что может сдерживать инфляцию и уменьшать давление на потребительские цены.

Для валютного рынка умеренная инфляция является положительным сигналом. Когда цены растут медленнее, население и бизнес меньше склонны переводить средства в валюту "про запас". Это снижает риск ажиотажного спроса и поддерживает стабильную курсовую динамику.

В то же время эксперт отмечает, что отдельные риски для рынка все же остаются, однако пока они не выглядят такими, что могут кардинально изменить ситуацию на валютном рынке.

Национальный банк Украины Курс доллара Курс евро
