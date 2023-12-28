Долар та євро різко подорожчали: обмінні пункти оновили курси валют

Курс долара в обмінних пунктах України різко зріс. Долар росте за стрибком на міжбанку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.

Станом на ранок 28 грудня середній курс продажу долара в Україні зріс на 30 копійок до 38,40 гривень, курс євро зріс на 55 копійок до 42,50 гривень.

В обмінних пунктах купують долар у середньому по 37,90 гривні, євро по 41,80 гривні.

На міжбанку курс сьогодні перебуває на рівні 37,88-37,93 (купівля-продаж) – зростання на 22 копійки порівняно із закриттям у попередній день.

Офіційний курс

Національний банк України (НБУ) різко підвищив курс долара. Долар подорожчав до нового історичного максимуму.

Офіційний курс на 28 грудня 2023 року встановлено на такому рівні: 37,6194 грн за 1 долар (+0,2510 грн).

Курс євро становитиме 41,6334 гривень за 1 євро (+0,4796 грн). Це історичний максимум. Однак курс визначається котируваннями пари євро/долар на міжнародному ринку та не залежить від НБУ.

Ситуація на ринку наприкінці року

Нагадаємо, офіційний курс долара з початку грудня зріс на 3,5% з 36,38 до 37,62 грн/долар і майже щодня оновлював рекорди.

Зростання попиту на валюту наприкінці року було очікуваним для Національного банку України, який у відповідь послабив гривню. Голова НБУ Андрій Пишний пов'язує зростання курсу долара на міжбанку протягом останніх тижнів з фактором сезонності і зростанням потреб у валюті для закупівель імпорту, що відкладалися протягом року.

Очікується, що на початку 2024 року Національний банк продовжить активно впливати на валютний ринок та поступово послаблювати гривню. На міжбанку курс може становити 37,70-38,50 грн/долар, на готівковому ринку - плюс ще 50-60 копійок.