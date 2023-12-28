Доллар и евро резко подорожали: обменные пункты обновили курсы валют

Курс доллара в обменных пунктах Украины резко вырос. Доллар растет вслед за скачком на межбанке.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.

По состоянию на утро 28 декабря средний курс продажи доллара в Украине вырос на 30 копеек до 38,40 гривен, курс евро вырос на 55 копеек до 42,50 гривен.

В обменных пунктах покупают доллар в среднем по 37,90 гривен, евро по 41,80 гривен.

На межбанке курс сегодня находится на уровне 37,88-37,93 (покупка-продажа) - рост на 22 копейки по сравнению с закрытием в предыдущий день.

Официальный курс

Национальный банк Украины (НБУ) резко повысил курс доллара. Доллар подорожал до нового исторического максимума.

Официальный курс на 28 декабря 2023 года установлен на таком уровне: 37,6194 гривен за 1 доллар (+0,2510 грн).

Курс евро составит 41,6334 гривен за 1 евро (+0,4796 грн). Это исторический максимум. Однако курс определяется котировками пары евро/доллар на международном рынке и не зависит от НБУ.

Ситуация на рынке в конце года

Напомним, официальный курс доллара с начала декабря вырос на 3,5% с 36,38 до 37,62 грн/доллара и почти каждый день обновлял рекорды.

Рост спроса на валюту в конце года был ожидаемым для Национального банка Украины, который в ответ ослабил гривну. Глава НБУ Андрей Пышный связывает рост курса доллара на межбанке в течение последних недель с фактором сезонности и ростом потребностей в валюте для откладывавшихся в течение года закупок импорта.

Ожидается, что в начале 2024 года Национальный банк продолжит активно влиять на валютный рынок и постепенно ослаблять гривну. На межбанке курс может составить 37,70-38,50 грн/доллар, на наличном рынке - плюс еще 50-60 копеек.