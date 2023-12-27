НБУ різко підвищив офіційний курс долара

Національний банк України різко підвищив курс долара. Долар подорожчав до нового історичного максимуму після триденного падіння.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора .

Офіційний курс на 28 грудня 2023 року встановлено на такому рівні: 37,6194 грн за 1 долар (+0,2510 грн).

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Курс євро становитиме 41,6334 гривень за 1 євро (+0,4796 грн). Це історичний максимум. Проте курс визначаться котируваннями пари євро/долар на міжнародному ринку та не залежить від НБУ.

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На міжбанку сьогодні курс виріс на 22 копійки до 37,68-37,71 грн/долар (купівля-продаж).

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На готівковому ринку курс упав на 5 копійок до 38,10 гривень за долар.

Ситуація з міжнародною допомогою

Раніше в НБУ заявили, що наприкінці 2023 року відбулася затримка із наданням Україні зовнішньої фінансової допомоги, зберігається невизначеність термінів та обсягів подальших надходжень. Бюджети підтримки України на 2024 рік з боку ключових партнерів - ЄС та США - досі не затверджені.

Як зазначили в НБУ, затягування вирішення питання про міжнародне фінансування може негативно позначитися на очікуваннях, а отже, і обумовити додатковий попит на валюту.

Перший віце-прем'єр - міністр економіки Юлія Свириденко заявила, що Україні, ймовірно, доведеться відкласти виплату пенсій та зарплат державним службовцям, якщо ЄС та США не нададуть обіцяної фінансової допомоги на початку наступного року.