Зростання курсу долара було неминучим: НБУ показав розмір дефіцит валюти

Зростання курсу долара протягом останніх тижнів було викликане збільшенням дефіциту валюти на міжбанку. НБУ дозволяє курсу коливатися в обидві сторони відповідно до балансу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані НБУ .

Національний банк України (НБУ) протягом тижня 18-22 грудня 2023 року продав на міжбанківському валютному ринку 977,27 млн доларів, збільшивши продаж із резервів порівняно з минулим тижнем на 13,3% (862,51 млн доларів).

Це максимальний обсяг після рекорду у жовтні, коли НБУ продав за тиждень 2-6 жовтня 1,152 млрд доларів одразу після переходу "керованої гнучкості" курсу.

Тижневий обсяг був вищим, ніж середнє значення у 2023 році, яке становить 543,49 млн доларів.

Всього з початку року НБУ продав на міжбанку 27,718 млрд доларів, що більше, ніж за минулий рік.

Позиція НБУ

Зростання попиту на валюту наприкінці року було очікуваним для Національного банку України. "Відповідно, реагуючи на цю ситуацію, ми почали продавати більше на ринку. Але водночас відповідно до задекларованих принципів ми почали дозволяти курсу (гривні) більше послаблюватися", - сказав заступник голови НБУ Сергій Ніколайчук.

Глава НБУ Андрій Пишний пов'язує зростання курсу долара на міжбанку протягом останніх тижнів з фактором сезонності і зростанням потреб у валюті для закупівель імпорту, що відкладалися протягом року.

Курс долара у грудні

Офіційний курс долара з початку грудня зріс на 1,20 гривні з 36,35 до 37,55 гривні. З початку жовтня НБУ визначає курс за результатами торгів на міжбанку. Готівковий курс за цей час збільшився приблизно на 80 копійок до 38,15 гривень.

Міжбанківський курс є основою курсоутворення на готівковому ринку з додаванням незначної комісії. Зараз різниця між курсами міжбанку та готівкового ринку не перевищує 50-60 копійок.