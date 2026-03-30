Долар та євро продовжують відкат: курс на 31 березня та чи законна комісія за перекази

15:44 30.03.2026 Пн
Скільки завтра коштуватиме долар та євро?
aimg Дмитро Левицький
Фото: яким буде курс долара завтра (колаж РБК-Україна)

Нацбанк продовжує знижувати офіційний курс валют. Завтра, 31 березня, долар впаде в ціні на кілька копійок, як і євро.

Скільки коштуватиме валюта у вівторок та чи законно банки беруть комісію з переказів - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.

Читайте також: Бензин та дизель подорожчали: огляд цін на АЗС 30 березня та де вигідніше

Головне:

  • Долар дешевшає: Офіційний курс НБУ на 31 березня встановлено на рівні 43,79 грн (-5 копійок).
  • Євро також падає: Європейська валюта опуститься в ціні трохи відчутніше - на 17 копійок, і коштуватиме 50,31 грн.
  • Банківські комісії: Фінустанови мають законне право самостійно встановлювати тарифи за перекази.

Курс валют НБУ

Нацбанк встановив на 31 березня офіційний курс долара на рівні 43,79 грн. Це на 5 копійок нижче, ніж курс на сьогодні.

Євро завтра опуститься в ціні трохи більше - на 17 копійок. Офіційний курс становитиме 50,31 грн.

Яким буде курс валют НБУ на 31 березня (Інфографіка РБК-Україна)

Комісія за банківські перекази - чи законно?

Кожен банк може самостійно встановлювати процентні ставки та комісії за послуги, пояснюють в Національному банку.

Тому перед відкриттям рахунку у банку українцям радять уважно ознаймолюватися з усіма тарифами та комісіями, щоб потім не було неочікуваностей.

Читайте також: Психологічної межі немає. Що відбувається з курсом долара та чи є дефіцит валюти - пояснює НБУ
Новини
Україною котиться масова хвиля "мінувань": що відомо на цей час
Україною котиться масова хвиля "мінувань": що відомо на цей час
Аналітика
Аеропорти на старті? Що стримує відновлення перельотів в Україні під час війни
Катерина Гончаровакореспондент РБК-Україна Аеропорти на старті? Що стримує відновлення перельотів в Україні під час війни