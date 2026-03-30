ua en ru
Пн, 30 марта Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Курс доллара Экономика Авто Tech
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Бизнес » Финансы

Доллар и евро продолжают откат: курс на 31 марта и законна ли комиссия за переводы

15:44 30.03.2026 Пн
2 мин
Сколько завтра будет стоить доллар и евро?
aimg Дмитрий Левицкий
Фото: каким будет курс доллара завтра (коллаж РБК-Украина)

Нацбанк продолжает снижать официальный курс валют. Завтра, 31 марта, доллар упадет в цене на несколько копеек, как и евро.

Сколько будет стоить валюта во вторник и законно ли банки берут комиссию с переводов - читайте в материале РБК-Украина ниже.

Главное:

  • Доллар дешевеет: Официальный курс НБУ на 31 марта установлен на уровне 43,79 грн (-5 копеек).
  • Евро также падает: Европейская валюта опустится в цене чуть ощутимее - на 17 копеек, и будет стоить 50,31 грн.
  • Банковские комиссии: Финучреждения имеют законное право самостоятельно устанавливать тарифы за переводы.

Курс валют НБУ

Нацбанк установил на 31 марта официальный курс доллара на уровне 43,79 грн. Это на 5 копеек ниже, чем курс на сегодня.

Евро завтра опустится в цене чуть больше - на 17 копеек. Официальный курс составит 50,31 грн.

Доллар и евро продолжают откат: курс на 31 марта и законна ли комиссия за переводы

Каким будет курс валют НБУ на 31 марта (Инфографика РБК-Украина)

Комиссия за банковские переводы - законно ли это?

Каждый банк может самостоятельно устанавливать процентные ставки и комиссии за услуги, объясняют в Национальном банке.

Поэтому перед открытием счета в банке украинцам советуют внимательно ознакомиться со всеми тарифами и комиссиями, чтобы потом не было неожиданностей.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Курс доллара Курс евро Национальный банк Украины
