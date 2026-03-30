Доллар и евро продолжают откат: курс на 31 марта и законна ли комиссия за переводы
Нацбанк продолжает снижать официальный курс валют. Завтра, 31 марта, доллар упадет в цене на несколько копеек, как и евро.
Сколько будет стоить валюта во вторник и законно ли банки берут комиссию с переводов - читайте в материале РБК-Украина ниже.
Главное:
- Доллар дешевеет: Официальный курс НБУ на 31 марта установлен на уровне 43,79 грн (-5 копеек).
- Евро также падает: Европейская валюта опустится в цене чуть ощутимее - на 17 копеек, и будет стоить 50,31 грн.
- Банковские комиссии: Финучреждения имеют законное право самостоятельно устанавливать тарифы за переводы.
Курс валют НБУ
Нацбанк установил на 31 марта официальный курс доллара на уровне 43,79 грн. Это на 5 копеек ниже, чем курс на сегодня.
Евро завтра опустится в цене чуть больше - на 17 копеек. Официальный курс составит 50,31 грн.
Каким будет курс валют НБУ на 31 марта (Инфографика РБК-Украина)
Комиссия за банковские переводы - законно ли это?
Каждый банк может самостоятельно устанавливать процентные ставки и комиссии за услуги, объясняют в Национальном банке.
Поэтому перед открытием счета в банке украинцам советуют внимательно ознакомиться со всеми тарифами и комиссиями, чтобы потом не было неожиданностей.