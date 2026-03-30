Бензин та дизель подорожчали: огляд цін на АЗС 30 березня та де вигідніше

10:11 30.03.2026 Пн
2 хв
Одна з популярних мереж додала в ціні 3 грн за літр бензину
aimg Марія Кучерявець
Фото: деякі АЗС переписали ціни на пальне (Getty Images)

Після різкого стрибка цін у п'ятницю, ситуація на українських АЗС на початку тижня залишається напруженою. За вихідні мережі, що раніше тримали вартість пального, підкоригували свої цінники у бік зростання.

Детальніше про те, як змінилися ціни на пальне до ранку 30 березня, - у матеріалі РБК-Україна.

Читайте також: Пальне та продукти дорожчають: чи планує уряд стримувати ціни

Головне:

  • SOCAR наздогнав лідерів: Мережа, яка в п’ятницю втримала ранкові ціни, за вихідні підняла вартість дизельного пального на 1 гривню, синхронізувавшись з конкурентами.
  • Подорожчання на "Укрнафті": Мережа оновила вартість бензину марки 95 (Energy)
  • Без змін на OKKO та WOG: Ці мережі за вихідні зберегли п'ятничні пікові значення.

Як змінилися ціни за вихідні

За результатами моніторингу, за останні кілька днів основні зміни відбулися у мережах SOCAR та "Укрнафта".

Зокрема, мережа SOCAR, яка ще в п'ятницю утримувала дообідні ціни, за вихідні синхронізувала вартість дизельного пального з іншими великими гравцями ринку. Тепер преміальне ДП NANO Extro тут коштує 90,99 грн (+1 грн).

"Укрнафта" також оновила вартість пального. Найбільш помітно подорожчав бензин марки А-95 (Energy) - його ціна зросла одразу на 3 гривні.

Фото: актуальні ціни на популярних АЗС 30 березня (інфографіка РБК-Україна)

Фото: актуальні ціни на популярних АЗС 30 березня (інфографіка РБК-Україна)

Деталізація цін на АЗС 30 березня

OKKO:

  • Бензин Pulls 100: 84,99 грн
  • Бензин Pulls 95: 77,99 грн
  • Бензин А-95 Євро: 74,99 грн
  • ДП Pulls: 90,99 грн
  • ДП Євро: 87,99 грн
  • Газ: 47,99 грн

WOG:

  • Бензин 100: 84,99 грн
  • Бензин 95 (Mustang): 77,99 грн
  • Бензин 95 Євро: 74,99 грн
  • ДП Mustang: 90,99 грн
  • ДП Євро-5: 87,99 грн
  • Газ: 47,98 грн

SOCAR:

  • Бензин NANO 100: 84,99 грн
  • Бензин NANO 95: 78,99 грн
  • Бензин А-95: 74,99 грн
  • ДП NANO Extro: 90,99 грн
  • ДП NANO: 87,99 грн
  • Газ: 46,98 грн

"Укрнафта":

  • Бензин 98 (Energy): 77,99 грн
  • Бензин 95 (Energy): 71,99 грн
  • Бензин А-95: 68,99 грн
  • Бензин А-92: 65,99 грн
  • ДП (Energy): 85,99 грн
  • ДП: 81,99 грн
  • Газ: 45,99 грн

Читайте також:

Новини
Хімзавод у Тольятті атакували невідомі дрони: чорний дим від пожежі огорнув місто
Хімзавод у Тольятті атакували невідомі дрони: чорний дим від пожежі огорнув місто
Аналітика
Аеропорти на старті? Що стримує відновлення перельотів в Україні під час війни
Катерина Гончаровакореспондент РБК-Україна Аеропорти на старті? Що стримує відновлення перельотів в Україні під час війни