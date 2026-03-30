Бензин та дизель подорожчали: огляд цін на АЗС 30 березня та де вигідніше
Після різкого стрибка цін у п'ятницю, ситуація на українських АЗС на початку тижня залишається напруженою. За вихідні мережі, що раніше тримали вартість пального, підкоригували свої цінники у бік зростання.
Детальніше про те, як змінилися ціни на пальне до ранку 30 березня, - у матеріалі РБК-Україна.
Головне:
- SOCAR наздогнав лідерів: Мережа, яка в п’ятницю втримала ранкові ціни, за вихідні підняла вартість дизельного пального на 1 гривню, синхронізувавшись з конкурентами.
- Подорожчання на "Укрнафті": Мережа оновила вартість бензину марки 95 (Energy)
- Без змін на OKKO та WOG: Ці мережі за вихідні зберегли п'ятничні пікові значення.
Як змінилися ціни за вихідні
За результатами моніторингу, за останні кілька днів основні зміни відбулися у мережах SOCAR та "Укрнафта".
Зокрема, мережа SOCAR, яка ще в п'ятницю утримувала дообідні ціни, за вихідні синхронізувала вартість дизельного пального з іншими великими гравцями ринку. Тепер преміальне ДП NANO Extro тут коштує 90,99 грн (+1 грн).
"Укрнафта" також оновила вартість пального. Найбільш помітно подорожчав бензин марки А-95 (Energy) - його ціна зросла одразу на 3 гривні.
Фото: актуальні ціни на популярних АЗС 30 березня (інфографіка РБК-Україна)
Деталізація цін на АЗС 30 березня
OKKO:
- Бензин Pulls 100: 84,99 грн
- Бензин Pulls 95: 77,99 грн
- Бензин А-95 Євро: 74,99 грн
- ДП Pulls: 90,99 грн
- ДП Євро: 87,99 грн
- Газ: 47,99 грн
WOG:
- Бензин 100: 84,99 грн
- Бензин 95 (Mustang): 77,99 грн
- Бензин 95 Євро: 74,99 грн
- ДП Mustang: 90,99 грн
- ДП Євро-5: 87,99 грн
- Газ: 47,98 грн
SOCAR:
- Бензин NANO 100: 84,99 грн
- Бензин NANO 95: 78,99 грн
- Бензин А-95: 74,99 грн
- ДП NANO Extro: 90,99 грн
- ДП NANO: 87,99 грн
- Газ: 46,98 грн
"Укрнафта":
- Бензин 98 (Energy): 77,99 грн
- Бензин 95 (Energy): 71,99 грн
- Бензин А-95: 68,99 грн
- Бензин А-92: 65,99 грн
- ДП (Energy): 85,99 грн
- ДП: 81,99 грн
- Газ: 45,99 грн