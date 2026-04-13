Долар та євро пішли вгору: як змінився курс валют в обмінниках і банках після Великодня

Робочий тиждень в Україні розпочався з подорожчання іноземної валюти. У понеділок, 13 квітня, євро в обмінниках підскочило одразу на 20 копійок, а долар впевнено закріпився вище позначки 43,60 грн.

Головне:

Долар в обмінниках: Середня ціна зросла до 43,64 грн (+9 коп. за вихідні).

Євро стрімко дорожчає: Валюта додала 20 копійок, в обмінниках її продають по 51,15 грн.

Валюта додала 20 копійок, в обмінниках її продають по 51,15 грн. Курс у банках: ПриватБанк тримає курс продажу долара на рівні 43,65 грн, Monobank - 43,65 грн, а найвищий курс у касах Ощадбанку - до 43,85 грн.

Тенденція: Після великодніх свят спостерігається невелике ослаблення гривні як у готівковому сегменті, так і в банківських додатках.

Курс валют в обмінниках

Станом на ранок 13 квітня, за даними порталу Minfin, середній курс долара становить 43,64 гривні при покупці та 43,45 гривні - при здачі валюти. У порівнянні з п'ятницею, 10 квітня, американська валюта додала у ціні 9 копійок при покупці, а от купують валюту обмінники за старою ціною.

Євро ж сьогодні можна купити за середнім курсом 51,15 гривень, а здати - по 50,90 гривень. Європейська валюту у порівнянні із ранком 10 квітня сьогодні зросла в ціні на 20 копійок по обох показниках.

Курс валют в банках

Середній курс купівлі долара в банках сьогодні вранці становить 43,75 (+3 коп) гривні, а продаж - 43,25 (+1 коп) гривні.

Євро ж сьогодні в банках можна купити по 51,25 (+5 коп) гривні, а здати - по 50,60 (+10 коп) гривень.

ПриватБанк сьогодні продає долари в касах по 43,65 гривні, а безнал - 43,66 гривні. Євро в "Приваті" можна купити по 51,3 гривні у відділеннях та 51,28 гривні - курс для карток.

Ощадбанк продає долари у мобільному застосунку по 43,7 гривні, а для карток курс становить 43,85 гривні. Євро в мобільному "Ощаді" можна купити по 51,3 гривні, а для карток курс - 51,45 гривні.

У "Пумбі" долар сьогодні можна купити по 43,8 гривні готівкою та 43,6 гривні - каркою. Євро в "Пумбі" сьогодні продають по 51,2 гривні.

Monobank сьогодні продає долари по 43,65 гривні, а євро - по 51,27 гривні.