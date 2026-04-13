ua en ru
Пн, 13 квітня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Курс долара Економіка Авто Tech
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Бізнес » Фінанси

Долар та євро пішли вгору: як змінився курс валют в обмінниках і банках після Великодня

08:34 13.04.2026 Пн
2 хв
Скільки коштує долар сьогодні та де валюта дешевша?
aimg Ірина Гамерська
Долар та євро пішли вгору: як змінився курс валют в обмінниках і банках після Великодня Фото: обмінники та банки оновили курс валют (Getty Images)

Робочий тиждень в Україні розпочався з подорожчання іноземної валюти. У понеділок, 13 квітня, євро в обмінниках підскочило одразу на 20 копійок, а долар впевнено закріпився вище позначки 43,60 грн.

Який курс сьогодні встановили ПриватБанк, Ощадбанк та monobank, і де вигідніше купувати валюту - у касах чи через мобільні застосунки - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.

Читайте також: Нацбанк пояснив, чому в Україні підскочили ціни

Головне:

  • Долар в обмінниках: Середня ціна зросла до 43,64 грн (+9 коп. за вихідні).
  • Євро стрімко дорожчає: Валюта додала 20 копійок, в обмінниках її продають по 51,15 грн.
  • Курс у банках: ПриватБанк тримає курс продажу долара на рівні 43,65 грн, Monobank - 43,65 грн, а найвищий курс у касах Ощадбанку - до 43,85 грн.
  • Тенденція: Після великодніх свят спостерігається невелике ослаблення гривні як у готівковому сегменті, так і в банківських додатках.

Курс валют в обмінниках

Станом на ранок 13 квітня, за даними порталу Minfin, середній курс долара становить 43,64 гривні при покупці та 43,45 гривні - при здачі валюти. У порівнянні з п'ятницею, 10 квітня, американська валюта додала у ціні 9 копійок при покупці, а от купують валюту обмінники за старою ціною.

Євро ж сьогодні можна купити за середнім курсом 51,15 гривень, а здати - по 50,90 гривень. Європейська валюту у порівнянні із ранком 10 квітня сьогодні зросла в ціні на 20 копійок по обох показниках.

Фото: курс валют на 13 квітня (інфографіка РБК-Україна)

Курс валют в банках

Середній курс купівлі долара в банках сьогодні вранці становить 43,75 (+3 коп) гривні, а продаж - 43,25 (+1 коп) гривні.

Євро ж сьогодні в банках можна купити по 51,25 (+5 коп) гривні, а здати - по 50,60 (+10 коп) гривень.

ПриватБанк сьогодні продає долари в касах по 43,65 гривні, а безнал - 43,66 гривні. Євро в "Приваті" можна купити по 51,3 гривні у відділеннях та 51,28 гривні - курс для карток.

Ощадбанк продає долари у мобільному застосунку по 43,7 гривні, а для карток курс становить 43,85 гривні. Євро в мобільному "Ощаді" можна купити по 51,3 гривні, а для карток курс - 51,45 гривні.

У "Пумбі" долар сьогодні можна купити по 43,8 гривні готівкою та 43,6 гривні - каркою. Євро в "Пумбі" сьогодні продають по 51,2 гривні.

Monobank сьогодні продає долари по 43,65 гривні, а євро - по 51,27 гривні.

Читайте також: Попит вище пропозиції. Що чекати від курсу долара після Великодня та чи є дефіцит валюти в Україні

Увага: Цей матеріал підготовлено виключно з ознайомчою метою і не є фінансовою або інвестиційною порадою. Інвестиції пов’язані з ризиком, включно з можливістю повної втрати капіталу. РБК-Україна не несе відповідальності за фінансові рішення, прийняті на основі цього матеріалу. Перед ухваленням будь-яких інвестиційних рішень рекомендуємо звернутися до ліцензованого фінансового консультанта.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Фінанси Курс долара Курс євро
Новини
Мадяр упевнено лідирує: опубліковано перші результати виборів в Угорщині
Аналітика
100 днів у владі. Як Буданов змінює Офіс президента і шукає союзників на Банковій
Уляна Безпалько, Мілан Лєліч 100 днів у владі. Як Буданов змінює Офіс президента і шукає союзників на Банковій