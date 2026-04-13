ua en ru
Пн, 13 апреля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Курс доллара Экономика Авто Tech
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Бизнес » Финансы

Доллар и евро пошли вверх: как изменился курс валют в обменниках и банках после Пасхи

08:34 13.04.2026 Пн
2 мин
Сколько стоит доллар сегодня и где валюта дешевле?
aimg Ирина Гамерская
Доллар и евро пошли вверх: как изменился курс валют в обменниках и банках после Пасхи Фото: обменники и банки обновили курс валют (Getty Images)

Рабочая неделя в Украине началась с подорожания иностранной валюты. В понедельник, 13 апреля, евро в обменниках подскочило сразу на 20 копеек, а доллар уверенно закрепился выше отметки 43,60 грн.

Какой курс сегодня установили ПриватБанк, Ощадбанк и monobank, и где выгоднее покупать валюту - в кассах или через мобильные приложения - читайте в материале РБК-Украина ниже.

Главное:

  • Доллар в обменниках: Средняя цена выросла до 43,64 грн (+9 коп. за выходные).
  • Евро стремительно дорожает: Валюта прибавила 20 копеек, в обменниках ее продают по 51,15 грн.
  • Курс в банках: ПриватБанк держит курс продажи доллара на уровне 43,65 грн, Monobank - 43,65 грн, а самый высокий курс в кассах Ощадбанка - до 43,85 грн.
  • Тенденция: После пасхальных праздников наблюдается небольшое ослабление гривны как в наличном сегменте, так и в банковских приложениях.

Курс валют в обменниках

По состоянию на утро 13 апреля, по данным портала Minfin, средний курс доллара составляет 43,64 гривны при покупке и 43,45 гривны - при сдаче валюты. По сравнению с пятницей, 10 апреля, американская валюта прибавила в цене 9 копеек при покупке, а вот покупают валюту обменники по старой цене.

Евро же сегодня можно купить по среднему курсу 51,15 гривен, а сдать - по 50,90 гривен. Европейская валюту по сравнению с утром 10 апреля сегодня выросла в цене на 20 копеек по обоим показателям.

Доллар и евро пошли вверх: как изменился курс валют в обменниках и банках после Пасхи

Фото: курс валют на 13 апреля (инфографика РБК-Украина)

Курс валют в банках

Средний курс покупки доллара в банках сегодня утром составляет 43,75 (+3 коп) гривны, а продажа - 43,25 (+1 коп) гривны.

Евро же сегодня в банках можно купить по 51,25 (+5 коп) гривны, а сдать - по 50,60 (+10 коп) гривен.

ПриватБанк сегодня продает доллары в кассах по 43,65 гривны, а безнал - 43,66 гривны. Евро в "Привате" можно купить по 51,3 гривны в отделениях и 51,28 гривны - курс для карт.

Ощадбанк продает доллары в мобильном приложении по 43,7 гривны, а для карт курс составляет 43,85 гривны. Евро в мобильном "Ощаде" можно купить по 51,3 гривны, а для карточек курс - 51,45 гривны.

В "Пумбе" доллар сегодня можно купить по 43,8 гривны наличными и 43,6 гривны - картой. Евро в "Пумбе" сегодня продают по 51,2 гривны.

Monobank сегодня продает доллары по 43,65 гривны, а евро - по 51,27 гривны.

Внимание: Этот материал подготовлен исключительно для ознакомительных целей и не является финансовым или инвестиционным советом. Инвестиции связаны с риском, включая возможность полной потери капитала. РБК-Украина не несет ответственности за финансовые решения, принятые на основе этого материала. Перед принятием каких-либо инвестиционных решений рекомендуем обратиться к лицензированному финансовому консультанту.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Финансы Курс доллара Курс евро
Новости
Мадяр уверенно лидирует: опубликованы первые результаты выборов в Венгрии
Аналитика
100 дней во власти. Как Буданов меняет Офис президента и ищет союзников на Банковой
100 дней во власти. Как Буданов меняет Офис президента и ищет союзников на Банковой