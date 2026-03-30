Долар та євро дешевшають після вихідних: курс валют на 30 березня

В українських обмінниках та касах банків на початку тижня спостерігається зниження вартості іноземних валют. Гривня дещо зміцнила свої позиції щодо долара та євро.

Головне: Гривня зміцнюється: після вихідних і долар, і євро втратили в ціні як в обмінниках, так і в касах банків.

зміцнюється: після вихідних і долар, і євро втратили в ціні як в обмінниках, так і в касах банків. Ситуація в обмінниках : середній курс долара опустився до 43,95 грн (-5 коп.) при купівлі, євро здешевшало до 51,00 грн (-10 коп.).

: середній курс долара опустився до 43,95 грн (-5 коп.) при купівлі, євро здешевшало до 51,00 грн (-10 коп.). Банківський сектор : банки тримають купівлю долара на рівні 44,15 грн, тоді як курс здачі впав до 43,60 грн (-5 коп.). Євро в касах просіло суттєвіше - до 51,00 грн (-20 коп.).

: банки тримають купівлю долара на рівні 44,15 грн, тоді як курс здачі впав до 43,60 грн (-5 коп.). Євро в касах просіло суттєвіше - до 51,00 грн (-20 коп.). Де дешевше купити долар: найвигідніші пропозиції у Monobank (44,04 грн) та безготівково у "Пумб" (44,00 грн).

найвигідніші пропозиції у Monobank (44,04 грн) та безготівково у "Пумб" (44,00 грн). Де дешевше купити євро: лідером залишається ПриватБанк із курсом 50,09 грн у касах.

Курс валют в обмінниках

За вихідні готівковий курс в обмінних пунктах продемонстрував невелике зниження. Станом на ранок 30 березня середній курс долара становить 43,95 грн (-5 коп.) при купівлі та 43,80 грн (-5 коп.) при здачі.

Європейська валюта також втратила в ціні: сьогодні євро можна купити по 51,00 грн (-10 коп.), а здати - за курсом 50,80 грн (-5 коп.).

Курс у банках

У банківських касах ситуація з американською валютою неоднорідна: середній курс купівлі залишився на рівні 44,15 грн, тоді як курс здачі просів до 43,60 грн (-5 коп.).

Євро в банках здешевшало суттєвіше. Курс купівлі наразі становить 51,00 грн (-20 коп.), а здати валюту можна за 50,35 грн (-20 коп.).

Станом на ранок понеділка встановлено такі курси:

ПриватБанк: долар у касах можна по 44,07 грн, безготівково - по 44,05 грн. Євро в касах - 50,09 грн, картковий курс - 51,02 грн.

Ощадбанк: долар у застосунку можна придбати за 44,15 грн, картковий - 44,25 грн. Євро в "Мобільному Ощаді" - 51,05 грн, для карток - 51,20 грн.

"Пумб": готівковий долар - 44,20 грн, безготівковий - 44,00 грн. Курс євро у відділеннях - 51,20 грн.

Monobank: купити долар можна по 44,04 грн, євро - 51,01 грн.