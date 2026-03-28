Кінець валютної паніки? Чого чекати від курсу долара та євро наступного тижня - прогноз банкіра

07:30 28.03.2026 Сб
2 хв
Який максимум для долара та євро чекати у перший тиждень квітня?
Тарас Лєсовий Експерт
Після періоду емоційної напруги валютний ринок України поступово стабілізується. Попри високий попит з боку імпортерів пального та ризики через війну на Близькому Сході, ситуація стає прогнозованою.

Що чекати від курсу валют наступного тижня РБК-Україна розповів директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус банку" Тарас Лєсовий.

Читайте також: Ціни можуть зростати швидше: в НБУ попередили про зміну інфляційної траєкторії

Головне:

  • Базовий курс: Долар очікується на рівні 44 грн, євро - близько 51 грн.
  • Готівкові коридори: Долар - 43,5-44,5 грн, євро - 50,5-52 грн.
  • Динаміка: Щоденні зміни в обмінниках не перевищуватимуть 0,3 грн.
  • Фактори впливу: Активність імпортерів та заходи НБУ для підтримки довіри до гривні.

Що впливає на курс

Як зазначає Лєсовий, попит на валюту залишається високим, оскільки бізнес прагне передбачуваності в умовах світової невизначеності. Проте ринок уже пройшов фазу найбільшого напруження. Важливу роль відіграли інтервенції Нацбанку, які зняли психологічний тиск.

Також на ситуацію впливає інфляція: у лютому ціни зросли на 1%, а через пальне можуть додати ще 1-1,5%. Це робить рішення НБУ щодо монетарної політики ключовими для стабільності гривні.

Фото: прогноз курсу на тиждень (інфографіка РБК-Україна)

"Ринок уже пережив момент найбільшого напруження. Тепер курс дедалі більше повертається в логіку керованого руху. Це не означає, що попит зникне. Але ринок знову бачить межі, у яких він може рухатися. А відтак підстав для паніки немає", - зазначає експерт.

Світові тенденції

Євро продовжує залежати від глобальної пари долар/євро (очікуваний рівень 1,15–1,17). Долар повернув собі роль «валюти-прихистку» на тлі загострення міжнародних конфліктів.

Прогноз на тиждень: 30 березня - 5 квітня

Допустимі межі (коридори):

  • Міжбанк: 43,5-44,25 грн/долар та 49,5-52 грн/євро.
  • Готівковий ринок: 43,5-44,5 грн/долар та 50,5-52 грн/євро.

Різниця між купівлею та продажем (спред):

  • У банках: до 0,5-0,6 грн за долар та до 0,8-1 грн за євро.
  • В обмінниках: до 0,6-1 грн за долар та до 1-1,3 грн за євро.

Очікувані відхилення: Середні коливання за тиждень складуть не більше 1-1,5% від початкового курсу.

Читайте також: Психологічної межі немає. Що відбувається з курсом долара та чи є дефіцит валюти - пояснює НБУ

Увага: Цей матеріал підготовлено виключно з ознайомчою метою і не є фінансовою або інвестиційною порадою. Інвестиції пов’язані з ризиком, включно з можливістю повної втрати капіталу. РБК-Україна не несе відповідальності за фінансові рішення, прийняті на основі цього матеріалу. Перед ухваленням будь-яких інвестиційних рішень рекомендуємо звернутися до ліцензованого фінансового консультанта.

До Поплавського прийшли з обшуками: що сталося
Аналітика
Аеропорти на старті? Що стримує відновлення перельотів в Україні під час війни
Катерина Гончаровакореспондент РБК-Україна Аеропорти на старті? Що стримує відновлення перельотів в Україні під час війни