Кінець валютної паніки? Чого чекати від курсу долара та євро наступного тижня - прогноз банкіра
Після періоду емоційної напруги валютний ринок України поступово стабілізується. Попри високий попит з боку імпортерів пального та ризики через війну на Близькому Сході, ситуація стає прогнозованою.
Що чекати від курсу валют наступного тижня РБК-Україна розповів директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус банку" Тарас Лєсовий.
Головне:
- Базовий курс: Долар очікується на рівні 44 грн, євро - близько 51 грн.
- Готівкові коридори: Долар - 43,5-44,5 грн, євро - 50,5-52 грн.
- Динаміка: Щоденні зміни в обмінниках не перевищуватимуть 0,3 грн.
- Фактори впливу: Активність імпортерів та заходи НБУ для підтримки довіри до гривні.
Що впливає на курс
Як зазначає Лєсовий, попит на валюту залишається високим, оскільки бізнес прагне передбачуваності в умовах світової невизначеності. Проте ринок уже пройшов фазу найбільшого напруження. Важливу роль відіграли інтервенції Нацбанку, які зняли психологічний тиск.
Також на ситуацію впливає інфляція: у лютому ціни зросли на 1%, а через пальне можуть додати ще 1-1,5%. Це робить рішення НБУ щодо монетарної політики ключовими для стабільності гривні.
Фото: прогноз курсу на тиждень (інфографіка РБК-Україна)
"Ринок уже пережив момент найбільшого напруження. Тепер курс дедалі більше повертається в логіку керованого руху. Це не означає, що попит зникне. Але ринок знову бачить межі, у яких він може рухатися. А відтак підстав для паніки немає", - зазначає експерт.
Світові тенденції
Євро продовжує залежати від глобальної пари долар/євро (очікуваний рівень 1,15–1,17). Долар повернув собі роль «валюти-прихистку» на тлі загострення міжнародних конфліктів.
Прогноз на тиждень: 30 березня - 5 квітня
Допустимі межі (коридори):
- Міжбанк: 43,5-44,25 грн/долар та 49,5-52 грн/євро.
- Готівковий ринок: 43,5-44,5 грн/долар та 50,5-52 грн/євро.
Різниця між купівлею та продажем (спред):
- У банках: до 0,5-0,6 грн за долар та до 0,8-1 грн за євро.
- В обмінниках: до 0,6-1 грн за долар та до 1-1,3 грн за євро.
Очікувані відхилення: Середні коливання за тиждень складуть не більше 1-1,5% від початкового курсу.
