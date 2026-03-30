Доллар и евро дешевеют после выходных: курс валют на 30 марта

В украинских обменниках и кассах банков в начале недели наблюдается снижение стоимости иностранных валют. Гривна несколько укрепила свои позиции относительно доллара и евро.

Гривна укрепляется: после выходных и доллар, и евро потеряли в цене как в обменниках, так и в кассах банков.

укрепляется: после выходных и доллар, и евро потеряли в цене как в обменниках, так и в кассах банков. Ситуация в обменниках : средний курс доллара опустился до 43,95 грн (-5 коп.) при покупке, евро подешевело до 51,00 грн (-10 коп.).

: средний курс доллара опустился до 43,95 грн (-5 коп.) при покупке, евро подешевело до 51,00 грн (-10 коп.). Банковский сектор : банки держат покупку доллара на уровне 44,15 грн, тогда как курс сдачи упал до 43,60 грн (-5 коп.). Евро в кассах просело существеннее - до 51,00 грн (-20 коп.).

: банки держат покупку доллара на уровне 44,15 грн, тогда как курс сдачи упал до 43,60 грн (-5 коп.). Евро в кассах просело существеннее - до 51,00 грн (-20 коп.). Где дешевле купить доллар: самые выгодные предложения в Monobank (44,04 грн) и безналично в "Пумб" (44,00 грн).

самые выгодные предложения в Monobank (44,04 грн) и безналично в "Пумб" (44,00 грн). Где дешевле купить евро: лидером остается ПриватБанк с курсом 50,09 грн в кассах.

Курс валют в обменниках

За выходные наличный курс в обменных пунктах продемонстрировал небольшое снижение. По состоянию на утро 30 марта, по данным портала Minfin, средний курс доллара составляет 43,95 грн (-5 коп.) при покупке и 43,80 грн (-5 коп.) при сдаче.

Европейская валюта также потеряла в цене: сегодня евро можно купить по 51,00 грн (-10 коп.), а сдать - по курсу 50,80 грн (-5 коп.).

Курс в банках

В банковских кассах ситуация с американской валютой неоднородная: средний курс покупки остался на уровне 44,15 грн, тогда как курс сдачи просел до 43,60 грн (-5 коп.).

Евро в банках подешевело более существенно. Курс покупки сейчас составляет 51,00 грн (-20 коп.), а сдать валюту можно за 50,35 грн (-20 коп.).

По состоянию на утро понедельника установлены следующие курсы:

ПриватБанк: доллар в кассах можно по 44,07 грн, безналично - по 44,05 грн. Евро в кассах - 50,09 грн, карточный курс - 51,02 грн.

Ощадбанк: доллар в приложении можно приобрести за 44,15 грн, карточный - 44,25 грн. Евро в "Мобильном Ощаде" - 51,05 грн, для карт - 51,20 грн.

"Пумб": наличный доллар - 44,20 грн, безналичный - 44,00 грн. Курс евро в отделениях - 51,20 грн.

Monobank: купить доллар можно по 44,04 грн, евро - 51,01 грн.