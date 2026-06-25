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Долар стабільний, євро дешевшає: валюта у найбільших банках та обмінниках 25 червня

10:06 25.06.2026 Чт
3 хв
Де сьогодні дешевше купити та вигідніше продати валюту?
aimg Анастасія Мацепа
Долар стабільний, євро дешевшає: валюта у найбільших банках та обмінниках 25 червня Фото: банки та обмінники оновили курси валют на 25 червня (колаж РБК-Україна)
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Валютний ринок залишається відносно стабільним. Долар майже не змінився, тоді як євро продовжив дешевшати як в обмінниках, так і в більшості банків.

Де сьогодні найкращий курс долара та євро і як змінилися пропозиції найбільших банків, – читайте у матеріалі РБК-Україна.

Головне:

  • Обмінники: долар – 44,95/44,85 грн (купівля/продаж), євро – 51,45/51,20 грн.
  • Середній курс у банках: долар – 44,63 грн (купівля) та 45,11 грн (продаж), євро – 50,84 грн (купівля) та 51,65 грн (продаж).
  • Найдешевший долар: ПриватБанк – 45,00 грн.
  • Найвигідніше продавати долар: ПУМБ (комерційний курс) – 44,80 грн.
  • Найдешевше євро: Monobank – 51,27 грн.
  • Найвигідніше продавати євро: ПУМБ – 51,10 грн.

Курс валют в обмінниках

За даними Minfin, середній курс долара в обмінниках практично не змінився. Купити американську валюту сьогодні можна в середньому за 44,95 гривні (без змін), а продати – за 44,85 гривні (без змін).

Євро продовжив дешевшати. Середній курс купівлі становить 51,45 гривні (-20 коп.), а продажу – 51,20 гривні (-20 коп.).

Долар стабільний, євро дешевшає: валюта у найбільших банках та обмінниках 25 червня

Фото: курс валют в обмінниках на 25 червня (Інфографіка РБК-Україна)

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Курс валют в банках

Середній курс долара в банках сьогодні становить 44,63 гривні для купівлі (без змін) та 45,11 гривні для продажу (-1 коп.). Євро банки купують у середньому по 50,84 гривні (-5 коп.), а продають – по 51,65 гривні (-18 коп.).

Долар у більшості великих банків майже не змінився. Водночас євро продовжив дешевшати, а окремі банки суттєво переглянули курс продажу.

ПриватБанк продає долар у відділеннях по 45,00 гривні (без змін). Картковий курс становить 45,04 гривні (без змін). Євро у відділеннях коштує 51,35 гривні (-15 коп.), а картковий курс – 51,28 гривні (-26 коп.).

Ощадбанк у застосунку продає долар по 45,05 гривні (-15 коп.), а для карткових операцій – по 45,15 гривні (+5 коп.). Євро в ''Мобільному Ощаді'' коштує 51,35 гривні (-40 коп.), а картковий курс становить 51,45 гривні (-15 коп.).

''ПУМБ'' за комерційним курсом продає долар по 45,10 гривні (без змін), а в касах – по 45,30 гривні (без змін). Євро у відділеннях коштує 51,80 гривні (-20 коп.).

Monobank продає долар по 45,04 гривні (без змін). Курс купівлі становить 44,60 гривні (без змін). Євро банк продає по 51,27 гривні (-26 коп.), а купує по 50,65 гривні (-18 коп.).

Долар стабільний, євро дешевшає: валюта у найбільших банках та обмінниках 25 червня

Фото: курс валют у банках (продаж) на 25 червня (Інфографіка РБК-Україна)

Де дешевше купити валюту?

Долар: найдешевше американську валюту сьогодні продає ПриватБанк – 45,00 грн (без змін). У Monobank долар коштує 45,04 грн (без змін), у ПУМБ (комерційний курс) – 45,10 грн (без змін), а в Ощадбанку – 45,05 грн (-15 коп.) у ''Мобільному Ощаді''.

Євро: найдешевше купити європейську валюту можна у Monobank – 51,27 грн (-26 коп.). У ПриватБанку у відділеннях курс становить 51,35 грн (-15 коп.), в Ощадбанку у ''Мобільному Ощаді'' – 51,35 грн (-40 коп.), картковий курс – 51,45 грн, а в ПУМБ – 51,80 грн (-20 коп.).

Де вигідніше продати валюту?

Долар: найкращий курс купівлі долара сьогодні пропонує ПУМБ за комерційним курсом – 44,80 грн (без змін). В Ощадбанку валюту купують по 44,70 грн (без змін), у Monobank – по 44,60 грн (без змін), у ПриватБанку – по 44,55 грн (без змін).

Євро: найвигідніше продавати євро сьогодні також у ПУМБ – по 51,10 грн (-20 коп.). В Ощадбанку курс купівлі становить 50,75 грн (-15 коп.), у Monobank – 50,65 грн (-18 коп.), а у ПриватБанку – 50,62 грн (-2 коп.).

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Увага: Цей матеріал підготовлено виключно з ознайомчою метою і не є фінансовою або інвестиційною порадою. Інвестиції пов’язані з ризиком, включно з можливістю повної втрати капіталу. РБК-Україна не несе відповідальності за фінансові рішення, прийняті на основі цього матеріалу. Перед ухваленням будь-яких інвестиційних рішень рекомендуємо звернутися до ліцензованого фінансового консультанта.

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