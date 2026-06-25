ua en ru
Чт, 25 июня Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Курс доллара Экономика Личные финансы Tech Miltech
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Бизнес » Финансы

Доллар стабилен, евро дешевеет: валюта в крупнейших банках и обменниках 25 июня

10:06 25.06.2026 Чт
3 мин
Где сегодня дешевле купить и выгоднее продать валюту?
aimg Анастасия Мацепа
Доллар стабилен, евро дешевеет: валюта в крупнейших банках и обменниках 25 июня Фото: банки и обменники обновили курсы валют на 25 июня (коллаж РБК-Украина)
Не жди перемен – готовься к ним! Фильтруй валютные колебания с РБК-Украина в Google

Валютный рынок остается относительно стабильным. Доллар почти не изменился, в то время как евро продолжил дешеветь как в обменниках, так и в большинстве банков.

Где сегодня лучший курс доллара и евро и как изменились предложения крупнейших банков, читайте в материале РБК-Украина.

Главное:

  • Обменники: доллар – 44,95/44,85 грн (покупка/продажа), евро – 51,45/51,20 грн.
  • Средний курс в банках: доллар – 44,63 грн (покупка) и 45,11 грн (продажа), евро – 50,84 грн (покупка) и 51,65 грн (продажа).
  • Самый дешевый доллар: ПриватБанк – 45,00 грн.
  • Выгоднее всего продавать доллар: ПУМБ (коммерческий курс) – 44,80 грн.
  • Дешевле всего евро: Monobank – 51,27 грн.
  • Выгоднее всего продавать евро: ПУМБ – 51,10 грн.

Курс валют в обменниках

По данным Minfin , средний курс доллара в обменниках практически не изменился. Купить американскую валюту сегодня можно в среднем за 44,95 гривны (без изменений), а продать – за 44,85 гривны (без изменений).

Евро продолжил дешеветь. Средний курс покупки составляет 51,45 гривны (-20 коп.), а продажи – 51,20 гривны (-20 коп.).

Доллар стабилен, евро дешевеет: валюта в крупнейших банках и обменниках 25 июня

Фото: курс валют в обменниках на 25 июня (Инфографика РБК-Украина)

Читайте также: Доллар дешевеет, евро упал ниже 51 гривны: курс НБУ на 24 июня и что такое ценовая стабильность

Курс валют в банках

Средний курс доллара в банках сегодня составляет 44,63 грн для покупки (без изменений) и 45,11 грн для продажи (-1 коп.). Евро банки покупают в среднем по 50,84 гривны (-5 коп.), а продают по 51,65 гривны (-18 коп.).

Доллар в большинстве крупных банков почти не изменился. В то же время, евро продолжил дешеветь, а отдельные банки существенно пересмотрели курс продажи.

ПриватБанк продает доллар в отделениях по 45,00 грн (без изменений). Карточный курс составляет 45,04 гривны (без изменений). Евро в отделениях стоит 51,35 гривны (-15 коп.), а карточный курс – 51,28 гривны (-26 коп.).

Ощадбанк в приложении продает доллар по 45,05 гривны (-15 коп.), а для карточных операций – по 45,15 гривны (+5 коп.). Евро в ''Мобильном Ощаде'' стоит 51,35 гривны (-40 коп.), а карточный курс составляет 51,45 гривны (-15 коп.).

''ПУМБ'' по коммерческому курсу продает доллар по 45,10 гривны (без изменений), а в кассах – по 45,30 гривны (без изменений). Евро в отделениях стоит 51,80 гривны (-20 коп.).

Monobank продает доллар по 45,04 гривны (без изменений). Курс покупки составляет 44,60 гривны (без изменений). Евро банк продает по 51,27 гривны (-26 коп.), а покупает по 50,65 гривны (-18 коп.).

Доллар стабилен, евро дешевеет: валюта в крупнейших банках и обменниках 25 июня

Фото: курс валют в банках (продажа) на 25 июня (Инфографика РБК-Украина)

Где подешевле купить валюту?

Доллар: дешевле всего американскую валюту сегодня продает ПриватБанк – 45,00 грн (без изменений). В Monobank доллар стоит 45,04 грн (без изменений), в ПУМБ (коммерческий курс) – 45,10 грн (без изменений), а в Ощадбанке – 45,05 грн (-15 коп.) в ''Мобильном Ощаде''.

Евро: дешевле всего купить европейскую валюту можно в Monobank – 51,27 грн (-26 коп.). В ПриватБанке в отделениях курс составляет 51,35 грн (-15 коп.), в Ощадбанке в ''Мобильном Ощаде'' – 51,35 грн (-40 коп.), карточный курс – 51,45 грн, а в ПУМБ – 51,80 грн (-20 коп.).

Где выгоднее реализовать валюту?

Доллар: лучший курс покупки доллара сегодня предлагает ПУМБ по коммерческому курсу – 44,80 грн (без изменений). В Ощадбанке валюту покупают по 44,70 грн (без изменений), в Monobank – по 44,60 грн (без изменений), в ПриватБанке – по 44,55 грн (без изменений).

Евро: выгоднее всего продавать евро сегодня также в ПУМБ – по 51,10 грн (-20 коп.). В Ощадбанке курс покупки составляет 50,75 грн (-15 коп.), у Monobank – 50,65 грн (-18 коп.), а в ПриватБанке – 50,62 грн (-2 коп.).

Читайте также: Что будет с долларом и евро до конца года: прогноз для валютного рынка

Внимание: Этот материал подготовлен исключительно для ознакомительных целей и не является финансовым или инвестиционным советом. Инвестиции связаны с риском, включая возможность полной потери капитала. РБК-Украина не несет ответственности за финансовые решения, принятые на основе этого материала. Перед принятием каких-либо инвестиционных решений рекомендуем обратиться к лицензированному финансовому консультанту.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Финансы Курс доллара Курс евро
Новости
Лукашенко сопротивляется Кремлю и не хочет воевать против Украины, - ISW
Лукашенко сопротивляется Кремлю и не хочет воевать против Украины, - ISW
Аналитика
Вернутся ли отключение света летом: интервью с главой "Укрэнерго"
Дмитрий Сидоровкорреспондент РБК-Украина Вернутся ли отключение света летом: интервью с главой "Укрэнерго"