Долар дешевшає, євро впав нижче 51 гривні: курс НБУ на 24 червня та що таке цінова стабільність
Національний банк України на четвер, 24 червня, знову знизив офіційний курс долара. Євро також продовжив дешевшати й опустився нижче позначки 51 гривня.
Що відбувається з офіційним курсом валют та чому цінова стабільність є важливою для економіки, – читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.
Головне:
- Курс долара: НБУ знизив курс американської валюти на на 2 копійки і встановив на рівні 44,86 грн.
- Курс євро: європейська валюта втратила 22 копійки і зупинилась на позначці 50,88 грн.
- Цінова стабільність: у НБУ пояснили, чому цінова стабільність є одним із ключових завдань регулятора.
Курс валют НБУ
НБУ встановив на 24 червня офіційний курс долара на рівні 44,86 гривні, що на 2 копійки менше, ніж днем раніше.
Офіційний курс євро знизився відчутніше – до 50,88 гривні, або на 22 копійки порівняно з попереднім банківським днем.
Таким чином американська валюта продовжує поступове зниження, тоді як євро після кількох днів падіння опустився нижче позначки у 51 гривню.
Курс валют НБУ на 24 червня (Інфографіка РБК-Україна)
Що таке цінова стабільність
У Національному банку наголошують, що одним із головних завдань регулятора є забезпечення цінової стабільності.
Як пояснюють у НБУ, цінова стабільність – це збереження купівельної спроможності гривні шляхом підтримання низької та прогнозованої інфляції у середньостроковій перспективі – від трьох до п’яти років.
Фактично це означає такий стан економіки, коли ціни на товари та послуги зростають помірними й стабільними темпами. Завдяки цьому бізнес і населення можуть краще планувати свої витрати, інвестиції та заощадження.
Саме підтримання стабільної інфляції є одним із чинників, що допомагає зберігати відносну стабільність валютного ринку та купівельної спроможності національної валюти.