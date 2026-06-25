Що буде з доларом та євро до кінця року: прогноз для валютного ринку

У другій половині 2026 року ситуація на валютному ринку України залишатиметься стабільною та прогнозованою, без ризиків неконтрольованих шокових стрибків. Згідно з базовим сценарієм, курс долара перебуватиме в коридорі 45,5–46,5 грн, а курс євро – в межах 52,5–53,5 грн.

Такий прогноз в коментарі РБК-Україна озвучив віцепрезидент Асоціації українських банків, голова правління "Глобус Банку" Сергій Мамедов.

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Прогноз для долара: у другому півріччі базовий курс перебуватиме в коридорі 45,5–46,5 грн.

у другому півріччі базовий курс перебуватиме в коридорі 45,5–46,5 грн. Прогноз для євро: вартість європейської валюти очікується в межах 52,5–53,5 грн.

вартість європейської валюти очікується в межах 52,5–53,5 грн. Політика НБУ: режим "керованої гнучкості" та валютні інтервенції регулятора унеможливлять різкі чи неконтрольовані стрибки.

режим "керованої гнучкості" та валютні інтервенції регулятора унеможливлять різкі чи неконтрольовані стрибки. Ключовий чинник: стабільність ринку забезпечить регулярна міжнародна допомога, зокрема кредитний пакет ЄС на 90 млрд євро.

стабільність ринку забезпечить регулярна міжнародна допомога, зокрема кредитний пакет ЄС на 90 млрд євро. Гривневі депозити: поточні ставки на рівні 14–14,5% повністю перекриють девальваційні ризики та захистять заощадження від інфляції.

Що утримує баланс курсу

За словами експерта, головним інструментом збереження рівноваги залишатиметься режим "керованої гнучкості" Національного банку. Регулятор за потреби оперативно згладжуватиме надмірні коливання за допомогою валютних інтервенцій, що дозволить ринку адаптуватися до складних умов.

Стабільність ринку матиме фундаментальне значення для очікувань вкладників та інвестицій бізнесу. При цьому поточна математика ринку свідчить, що гривневі депозити зі ставками 14–14,5% повністю перекриватимуть девальваційні ризики та захистять заощадження від знецінення.

Що впливатиме на курс до кінця 2026 року

Сергій Мамедов виділив такі ключові фактори впливу на курс долара та євро у другому півріччі:

Міжнародна фінансова допомога. Стабільні та регулярні закордонні надходження (зокрема масштабний кредитний пакет ЄС на 90 млрд євро на 2026–2027 роки) забезпечують міцність бюджету, підтримують міжнародні резерви НБУ та суттєво знижують тиск на національну валюту.

Стабільні та регулярні закордонні надходження (зокрема масштабний кредитний пакет ЄС на 90 млрд євро на 2026–2027 роки) забезпечують міцність бюджету, підтримують міжнародні резерви НБУ та суттєво знижують тиск на національну валюту. Воєнний чинник та інфраструктура. Ризики загострення безпекової ситуації, а також потенційні атаки ворога на енергетичну, виробничу чи логістичну інфраструктуру безпосередньо впливають на фінансовий стан підприємств і збільшують їхню потребу у валюті.

Ризики загострення безпекової ситуації, а також потенційні атаки ворога на енергетичну, виробничу чи логістичну інфраструктуру безпосередньо впливають на фінансовий стан підприємств і збільшують їхню потребу у валюті. Динаміка інфляції. Очікується, що річна інфляція утримається в межах 8–9%. Це дозволить Нацбанку уникнути додаткових жорстких обмежень та продовжувати передбачувану монетарну політику.

Очікується, що річна інфляція утримається в межах 8–9%. Це дозволить Нацбанку уникнути додаткових жорстких обмежень та продовжувати передбачувану монетарну політику. Попит з боку імпортерів та ситуація на ринку пального. Обсяги закупівлі імпортних товарів і стабілізація цін на бензин та дизель безпосередньо формують щоденний баланс попиту та пропозиції на торгах.

Загалом, попри виклики війни та значні потреби держбюджету, курсові зміни будуть помірними та контрольованими, а різке послаблення гривні наразі є малоймовірним.

Нагадаємо, уряд прогнозує, що до кінця 2029 року курс долара може сягнути 51,5 гривні. Чи згодні з такими очікуваннями експерти – читайте в нашому матеріалі.