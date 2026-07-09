Долар продовжує дешевшати: як змінилися курси в банках та обмінниках 9 липня

На валютному ринку України зберігається тенденція до поступового здешевлення долара та євро. Банки й обмінники продовжують коригувати свої курси, а гривня утримує позиції.
Про актуальні курси купівлі та продажу валюти у найбільших банках та обмінних пунктах, – читайте у матеріалі РБК-Україна.
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За даними порталу Minfin, станом на ранок 9 липня долар в обмінниках можна купити за середнім курсом 44,56 (+1 коп.) гривні, а продати – по 44,47 (+5 коп.) гривні.
Євро в обмінниках сьогодні продають по 51,15 (-5 коп.) гривні, а купують – по 50,95 (без змін) гривні.
Фото: курс валют в обмінниках на 9 липня (Інфографіка РБК-Україна)
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ПриватБанк у відділеннях продає долар по 44,70 (без змін) гривні, а карткою – 44,84 (без змін) гривні. Євро у касах банку можна купити по 51,25 (без змін) гривні, а карткою – 51,28 (без змін) гривні.
Ощадбанк через ''Мобільний Ощад'' продає долар по 44,65 (+10 коп.) гривні, а для карток – 44,80 (-5 коп.) гривні. Євро у мобільному застосунку сьогодні коштує 51,10 (+10 коп.) гривні, а для карток – 51,30 (-10 коп.) гривні.
''ПУМБ'' у касах продає долар по 44,90 (без змін) гривні, а комерційний курс становить 44,70 (-10 коп.) гривні. Євро у відділеннях банку можна купити по 51,40 (без змін) гривні.
Monobank продає долари по 44,63 (-17 коп.) гривні, а євро – по 51,20 (-6 коп.) гривні.
Фото: курс валют у банках (продаж) на 9 липня (Інфографіка РБК-Україна)
Серед банків найвигідніше купувати долар сьогодні можна через ''Мобільний Ощад'' – по 44,65 грн. Далі йдуть ПриватБанк (44,70 грн у відділеннях), ''ПУМБ'' (44,70 грн за комерційним курсом), Monobank (44,63 грн) та ''ПУМБ'' у касах (44,90 грн).
Євро найнижче продає Ощадбанк через ''Мобільний Ощад'' – 51,10 грн. У Monobank курс становить 51,20 грн, у ПриватБанку – 51,25 грн, у ПУМБ – 51,40 грн.
Найвищий курс купівлі долара сьогодні пропонують Monobank та ''ПУМБ'' (комерційний курс) – по 44,40 грн. Далі – Ощадбанк через ''Мобільний Ощад'' (44,35 грн) і ПриватБанк (44,10 грн).
Євро найвигідніше продавати ''ПУМБ'' – по 50,70 грн. Далі йдуть Ощадбанк через ''Мобільний Ощад'' (50,60 грн), Monobank (50,60 грн) та ПриватБанк (50,25 грн).
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