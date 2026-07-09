Доллар продолжает дешеветь: как изменились курсы в банках и обменниках 9 июля

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Доллар дешевеет: американская валюта потеряла еще несколько копеек.

американская валюта потеряла еще несколько копеек. Евро также снизилось в большинстве банков и обменников.

в большинстве банков и обменников. Выгоднее всего покупать доллар сегодня можно через ''Мобильный Ощад''.

сегодня можно через ''Мобильный Ощад''. Лучший курс покупки доллара предлагают Monobank и ''ПУМБ''.

Курс валют в обменниках

По данным портала Minfin, по состоянию на утро 9 июля доллар в обменниках можно купить по среднему курсу 44,56 (+1 коп.) гривны, а продать – по 44,47 (+5 коп.) гривны.

Евро в обменниках сегодня продают по 51,15 (-5 коп.) гривен, а покупают – по 50,95 (без изменений) гривны.

Фото: курс валют в обменниках на 9 июля (Инфографика РБК-Украина)

Курс валют в банках

ПриватБанк в отделениях продает доллар по 44,70 (без изменений) гривны, а картой – 44,84 (без изменений) гривны. Евро в кассах банка можно купить по 51,25 (без изменений) гривны, а картой – 51,28 (без изменений) гривны.

Ощадбанк через ''Мобильный Ощад'' продает доллар по 44,65 (+10 коп.) гривны, а для карт – 44,80 (-5 коп.) гривны. Евро в мобильном приложении сегодня стоит 51,10 (+10 коп.) гривны, а для карт – 51,30 (-10 коп.) гривны.

''ПУМБ'' в кассах продает доллар по 44,90 (без изменений) гривны, а коммерческий курс составляет 44,70 (-10 коп.) гривны. Евро в отделениях банка можно купить по 51,40 (без изменений) гривны.

Monobank продает доллары по 44,63 (-17 коп.) гривны, а евро – по 51,20 (-6 коп.) гривны.

Фото: курс валют в банках (продажа) на 9 июля (Инфографика РБК-Украина)

Где подешевле купить валюту?

Среди банков выгоднее всего покупать доллар сегодня можно через ''Мобильный Ощад'' – по 44,65 грн. Далее следуют ПриватБанк (44,70 грн в отделениях), ''ПУМБ'' (44,70 грн по коммерческому курсу), Monobank (44,63 грн) и ''ПУМБ'' в кассах (44,90 грн).

Евро ниже продает Ощадбанк через ''Мобильный Ощад'' – 51,10 грн. В Monobank курс составляет 51,20 грн, в ПриватБанке – 51,25 грн, в ''ПУМБ'' – 51,40 грн.

Где выгоднее реализовать валюту?

Самый высокий курс покупки доллара сегодня предлагают Monobank и ''ПУМБ'' (коммерческий курс) – по 44,40 грн. Далее – Ощадбанк через ''Мобильный Ощад'' (44,35 грн) и ПриватБанк (44,10 грн).

Евро выгоднее всего продавать ''ПУМБ'' – по 50,70 грн. Далее следуют Ощадбанк через ''Мобильный Ощад'' (50,60 грн), Monobank (50,60 грн) и ПриватБанк (50,25 грн).