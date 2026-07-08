Долар і євро продовжили дешевшати: курс НБУ на 9 липня та чи скасують банківську таємницю

Національний банк України зміцнив офіційний курс гривні. На четвер, 9 липня, долар і євро подешевшали, продовживши тенденцію останніх днів.

Про актуальний офіційний курс валют, а також про те, кого можуть торкнутися запропоновані зміни щодо банківської таємниці, – читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.

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Гривня зміцнилася: НБУ на 9 липня знизив офіційний курс долара на 3 копійки, а євро – на 19 копійок.

НБУ на 9 липня знизив офіційний курс долара на 3 копійки, а євро – на 19 копійок. Банківська таємниця: запропоновані зміни не означають відкриття інформації про рахунки всіх українців – для більшості клієнтів нічого не зміниться.

запропоновані зміни не означають відкриття інформації про рахунки всіх українців – для більшості клієнтів нічого не зміниться. Нові правила для боржників: виконавці зможуть отримувати більше інформації про рахунки та електронні гаманці осіб із Єдиного реєстру боржників, а після повного погашення невеликих боргів арешт із коштів зніматиметься автоматично.

Курс валют НБУ

НБУ встановив на 9 липня офіційний курс долара на рівні 44,47 грн, що на 3 копійки менше, ніж днем раніше (44,50 грн). Таким чином, американська валюта продовжила дешевшати щодо гривні.

Офіційний курс євро також знизився. На четвер європейська валюта коштує 50,69 грн, що на 19 копійок менше, ніж 8 липня (50,88 грн).

Фото: офіційний курс валют НБУ на 9 липня (Інфографіка РБК-Україна)

Чи скасують банківську таємницю для українців

Президент Національної асоціації банків України (НАБУ) Сергій Наумов у коментарі РБК-Україна наголосив, що запропоновані зміни до законодавства не означають скасування банківської таємниці для звичайних клієнтів.

За його словами, банківська таємниця й надалі залишатиметься захищеною законом, а доступ до неї можливий лише у випадках, прямо передбачених законодавством.

''Для пересічного клієнта банк не почне передавати всю інформацію про всіх клієнтів. Для більшості громадян і бізнесу щоденних змін не буде'', – зазначив Сергій Наумов.

Водночас законопроєкт уточнює порядок отримання інформації окремими суб’єктами, насамперед державними та приватними виконавцями, а також Національним банком.

Що зміниться для боржників

Найбільш відчутними нововведення можуть стати для громадян, які перебувають у Єдиному реєстрі боржників.

Після набрання чинності законом державні та приватні виконавці зможуть отримувати додаткову інформацію, зокрема:

про види банківських рахунків;

строк дії депозитних договорів;

в окремих випадках – інформацію про заборгованість за кредитами, забезпеченими заставою або іпотекою.

Крім того, арешт для погашення боргів зможуть накладати не лише на кошти на банківських рахунках, а й на електронні гаманці та електронні гроші.

Що стане простіше після погашення боргу

Водночас законопроєкт передбачає і спрощення окремих процедур.

Якщо сума заборгованості не перевищує десяти мінімальних зарплат (86 470 грн), після її повного погашення Автоматизована система виконавчого провадження самостійно повідомлятиме банк.

На підставі цього повідомлення боржника виключатимуть із Єдиного реєстру, а арешт із коштів зніматиметься без додаткових процедур.