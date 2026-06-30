Не лише імпорт: банкір пояснив, як курс долара змінює ціни в магазинах

Курс долара впливає не лише на вартість імпортних товарів. Продукція, вироблена в Україні, також може дорожчати через зміну валютного курсу, адже бізнес закладає у собівартість витрати на пальне, логістику, упаковку, обладнання та імпортні комплектуючі.

Про це в бліц-інтерв’ю для РБК-Україна розповів віцепрезидент Асоціації українських банків, голова правління ''Глобус банку'' Сергій Мамедов.

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Курс долара впливає на ціни переважно через собівартість продукції.

Найбільше від валюти залежать пальне, логістика, добрива, упаковка, техніка та обладнання.

Українські продукти також можуть дорожчати через зростання виробничих витрат.

Техніка та електроніка не дорожчають після кожної зміни курсу через складські запаси та конкуренцію

Відчутний вплив на ціни виникає лише за тривалого або різкого послаблення гривні.

Навіть якщо товар вироблений в Україні, це не означає, що його ціна не залежить від курсу долара. За словами Сергія Мамедова, валютні коливання майже завжди впливають на вартість продукції через зміну її собівартості.

''Курс впливає на ціни не завжди прямо, але майже завжди через собівартість. Навіть якщо продукт вироблений в Україні, це не означає, що він повністю ''відв’язаний'' від валюти'', – пояснив банкір.

За його словами, найбільше до курсу сьогодні прив’язані пальне, логістика, імпортні комплектуючі, добрива, упаковка, техніка, виробниче обладнання та енергетичні рішення для бізнесу.

Саме тому навіть українські виробники змушені враховувати валютний фактор під час формування кінцевої вартості продукції.

''Наприклад, якщо дорожчає пальне, то дорожчає перевезення товарів. Якщо дорожчають імпортні матеріали або обладнання, бізнес поступово закладає ці витрати в кінцеву ціну'', – зазначив Мамедов.

Водночас він наголосив, що курс долара не є єдиним чинником, який визначає ціни на продукти.

На вартість харчових товарів також впливають урожай, стабільність енергопостачання, ціни на електроенергію, логістичні витрати, воєнні ризики, виробничі витрати підприємств та ціни на пальне.

''Якщо гривня слабшає, це поступово створює додатковий тиск на ціни'', – сказав експерт.

Водночас, за його словами, покупцям не варто очікувати, що після кожної зміни курсу долара цінники у магазинах одразу зміняться.

Мамедов пояснив, що між валютними коливаннями та переглядом цін існує певний часовий лаг.

''Ціни в магазині не завжди змінюються наступного дня після курсових змін. Але якщо курсова динаміка стає тривалою, бізнес рано чи пізно переглядає прайси'', – зазначив він.

Як курс впливає на ціну техніки

Окремо банкір пояснив ситуацію з побутовою технікою та електронікою.

За його словами, саме ці категорії товарів найбільше залежать від валютного курсу, адже більшість продукції імпортується або продається через офіційних дилерів.

Втім навіть у цьому випадку зміна курсу на кілька десятків копійок не означає негайного подорожчання.

''Якщо курс змінився на 20–30 копійок, це не означає, що пральна машина чи ноутбук одразу подорожчають. Ритейлери мають складські запаси, старі партії, маркетингові акції, конкуренцію між мережами'', – пояснив Мамедов.

За його словами, відчутний вплив на ціни виникає тоді, коли курсова зміна є різкою або триває тривалий час.

У такому разі імпортери закуповують нові партії товару вже за вищим курсом, що поступово відображається на кінцевій вартості для покупців.

''Помірні валютні коливання не одразу спонукають до зміни цінників, але тривале послаблення гривні майже неминуче впливає на імпортну техніку та електроніку'', – підсумував банкір.