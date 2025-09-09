ua en ru
Долар продовжує дешевшати, євро дорожчає в обмінниках

Україна, Вівторок 09 вересня 2025 10:03
Долар продовжує дешевшати, євро дорожчає в обмінниках
Автор: Олександр Білоус

Курс долара в обмінних пунктах України продовжує знижуватися. Єдина європейська валюта подорожчала.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.

Станом на ранок 9 вересня середній курс продажу впав на 5 копійок до 41,40 гривень, курс євро зріс на 5 копійок до 48,70 гривень.

В обмінних пунктах купують долар у середньому по 40,90 гривень, євро по 47,70 гривень.

На міжбанку курс сьогодні перебуває на рівні 41,03-41,07 грн/долар (купівля-продаж) - зниження на 14 копійок порівняно із закриттям попереднього дня.

Офіційний курс

Національний банк України (НБУ) підвищив курс долара до гривні. Єдина європейська валюта також подорожчала.

Офіційний курс на 9 вересня 2025 року встановлено на такому рівні: 41,2497 гривень за 1 долар (+0,0298 грн).

Офіційний курс євро становитиме 48,3818 гривень за 1 євро (+0,2184 грн).

Прогноз курсу

Як зазначають аналітики інвесткомпанії ICU, Національний банк України демонстративно зміцнив курс гривні до долара до максимуму з початку квітня.

За їхнім прогнозом, найімовірніше, НБУ зберігатиме ще деякий час курс гривні близьким до поточних рівнів, але згодом може перейти до його помірного послаблення.

