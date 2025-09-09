Доллар продолжает дешеветь, евро дорожает в обменниках

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.

По состоянию на утро 9 сентября средний курс продажи упал на 5 копеек до 41,40 гривен, курс евро вырос на 5 копеек до 48,70 гривен.

В обменных пунктах покупают доллар в среднем по 40,90 гривен, евро по 47,70 гривен.

На межбанке курс сегодня находится на уровне 41,03-41,07 грн/доллар (покупка-продажа) - снижение на 14 копеек по сравнению с закрытием в предыдущий день.

Официальный курс

Национальный банк Украины (НБУ) повысил курс доллара к гривне. Единая европейская валюта также подорожала.

Официальный курс на 9 сентября 2025 года установлен на таком уровне: 41,2497 гривен за 1 доллар (+0,0298 грн).

Официальный курс евро составит 48,3818 гривен за 1 евро (+0,2184 грн).