ua en ru
Пн, 08 вересня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Курс долара Економіка Авто Tech
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

НБУ підвищив курс долара після різкого зниження

Україна, Понеділок 08 вересня 2025 15:30
UA EN RU
НБУ підвищив курс долара після різкого зниження Фото: курс долара зріс на 3 копійки (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк України (НБУ) підвищив курс долара до гривні. Єдина європейська валюта також подорожчала.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.

Офіційний курс на 9 вересня 2025 року встановлено на такому рівні: 41,2497 гривень за 1 долар (+0,0298 грн).
НБУ підвищив курс долара після різкого зниження

bank.gov.ua

Офіційний курс євро становитиме 48,3818 гривень за 1 євро (+0,2184 грн).
НБУ підвищив курс долара після різкого зниження

bank.gov.ua

На міжбанку сьогодні курс зріс на 1 копійку до 41,21-41,24 грн/долар (купівля-продаж) порівняно із закриттям попереднього дня.
НБУ підвищив курс долара після різкого зниження

udinform.com

На готівковому ринку курс долара впав до 41,45 гривень, курс євро зріс до 48,65 гривень.

Прогноз курсу

Як зазначив у коментарі РБК-Україна сказав Тарас Лєсовий, цього тижня валютний ринок залишиться передбачуваним. Долар збереже стабільність, тоді як євро коливатиметься.

За його словами, на міжбанку коридор наступного тижня становитиме 41,4-41,8 грн/долар, а на готівковому ринку - 41,4-41,8 грн/долар. Курс євро становитиме 48-49 грн/євро на міжбанку і 48-49,5 грн/євро на готівковому ринку.

Читайте РБК-Україна в Google News
Курс долара Курс євро
Новини
РФ переважає у силах утричі, на головних напрямках - у 4-6 разів, - Сирський
РФ переважає у силах утричі, на головних напрямках - у 4-6 разів, - Сирський
Аналітика
Юна армія Путіна. Як Кремль змушує українських дітей служити Росії
Юлія Акимовакерівниця рубрики Надзвичайні події Юна армія Путіна. Як Кремль змушує українських дітей служити Росії