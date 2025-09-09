НБУ демонстративно посилив гривню: чого очікувати від курсу

Національний банк України демонстративно посилив курс гривні до долара до максимуму з початку квітня. Але надалі долар подорожчає.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на тижневий огляд інвесткомпанії ICU .

Як зазначається в огляді, НБУ увесь минулий тиждень зберігав гривню на рівні неподалік 41,3 грн/долар, посиливши її в п'ятницю одразу більш ніж на 10 копійок.

За даними аналітиків, дефіцит валюти на ринку збільшився минулого тижня майже на третину до 390 млн доларів. Причиною стало зменшення продажу валюти як на міжбанківському валютному ринку, так і в роздрібному сегменті.

Однак НБУ продав за тиждень із резервів 551 млн доларів, зберігаючи вже четвертий тиждень поспіль обсяг інтервенцій нижче середньотижневого рівня від початку повномасштабної війни.

Офіційний курс гривні НБУ зберігав із незначними коливаннями в межах коридору 41,35-41,37 грн/долар з понеділка по четвер, але в п'ятницю посилив гривню до 41,22 грн/долар. Подібний рівень офіційного курсу НБУ встановлював у серпні, що є максимумом із квітня цього року.



Прогноз курсу

Як зазначають аналітики, НБУ продовжує тримати курс гривні нижче від 41,5 грн/долар і навіть демонстративно посилює його ближче до цьогорічних максимумів, зафіксованих у квітні.

За їїніми даними, збільшення дефіциту було незначним і частково пов'язаним із оновленням щомісячних лімітів для фізосіб на придбання валюти онлайн.

"Найімовірніше, НБУ зберігатиме ще певний час курс гривні близьким до поточних рівнів, але згодом може перейти до його помірного ослаблення", - йдеться в огляді.