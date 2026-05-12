Долар знову подорожчав: курс на 13 травня та чи досягне валюта 45 грн вже незабаром

Національний банк України встановив офіційний курс валют на 13 травня. Долар продовжив повільне зростання, тоді як євро трохи подешевшав. Водночас експерт допускає, що за певних умов курс долара може перевищити 45 гривень уже до кінця року.

Яким буде курс валют завтра та чи може долар перетнути межу у 45 гривень найближчим часом – у матеріалі РБК-Україна нижче.

Головне:

Долар зріс до 43,97 грн.

Євро знизився до 51,64 грн.

Експерт допускає курс 45–50 грн за долар.

На валютний ринок впливають війна та міжнародна допомога.

Курс валют НБУ

НБУ встановив офіційний курс валют на середу, 13 травня. Так, долар подорожчав на 2 копійки – до 43,97 гривні. Євро водночас подешевшав на 8 копійок і становить 51,64 гривні.

Для порівняння, 12 травня офіційний курс був таким:

долар – 43,95 грн;

євро – 51,72 грн.

Курс валют НБУ на 13 травня (Інфографіка РБК-Україна)

Чи може долар перевищити 45 гривень

Засновник та президент інвестиційної групи "УНІВЕР" Тарас Козак у коментарі для РБК-Україна заявив, що теоретично Нацбанк може допустити курс 45–50 гривень за долар.

За його словами, це може бути частиною політики "керованої гнучкості", спрямованої на те, щоб "зламати" очікування спекулянтів.

Водночас ключовими ризиками для валютного ринку експерт назвав ситуацію на фронті та міжнародну фінансову допомогу.

Козак нагадав, що Україна вже отримала погодження великого пакета підтримки від Європейського Союзу. Якщо держава виконуватиме умови міжнародних партнерів, фінансування надходитиме й надалі.

Однак затримки з виконанням зобов’язань можуть вплинути на валютні резерви та курс гривні.

Попри це різкого стрибка долара наразі не прогнозують, а Нацбанк продовжує контролювати ситуацію на валютному ринку.