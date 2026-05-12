ua en ru
Вт, 12 мая Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Курс доллара Экономика Авто Tech Miltech
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Бизнес » Финансы

Доллар снова подорожал: курс на 13 мая и достигнет ли валюта 45 грн уже скоро

16:21 12.05.2026 Вт
2 мин
НБУ обновил официальный курс валют, а эксперт объяснил, при каких условиях доллар может превысить 45 гривен
aimg Анастасия Мацепа aimg Тарас Козак Эксперт
Доллар снова подорожал: курс на 13 мая и достигнет ли валюта 45 грн уже скоро Фото: эксперты допускают дальнейший рост доллара (Getty Images)
Выбирайте проверенное - добавьте РБК-Украина в любимые источники в Google

Национальный банк Украины установил официальный курс валют на 13 мая. Доллар продолжил медленный рост, тогда как евро немного подешевел. В то же время эксперт допускает, что при определенных условиях курс доллара может превысить 45 гривен уже до конца года.

Каким будет курс валют завтра и может ли доллар пересечь границу в 45 гривен в ближайшее время - в материале РБК-Украина ниже.

Читайте также: Зарплаты украинцев вырастут: Нацбанк дал обнадеживающий прогноз на 2026 год

Главное:

  • Доллар вырос до 43,97 грн.
  • Евро снизился до 51,64 грн.
  • Эксперт допускает курс 45-50 грн за доллар.
  • На валютный рынок влияют война и международная помощь.

Курс валют НБУ

НБУ установил официальный курс валют на среду, 13 мая. Так, доллар подорожал на 2 копейки - до 43,97 гривны. Евро одновременно подешевел на 8 копеек и составляет 51,64 гривны.

Для сравнения, 12 мая официальный курс был таким:

  • доллар - 43,95 грн;
  • евро - 51,72 грн.

Доллар снова подорожал: курс на 13 мая и достигнет ли валюта 45 грн уже скоро

Курс валют НБУ на 13 мая (Инфографика РБК-Украина)

Может ли доллар превысить 45 гривен

Основатель и президент инвестиционной группы "УНИВЕР" Тарас Козак в комментарии для РБК-Украина заявил, что теоретически Нацбанк может допустить курс 45-50 гривен за доллар.

По его словам, это может быть частью политики "управляемой гибкости", направленной на то, чтобы "сломать" ожидания спекулянтов.

В то же время ключевыми рисками для валютного рынка эксперт назвал ситуацию на фронте и международную финансовую помощь.

Козак напомнил, что Украина уже получила согласование большого пакета поддержки от Европейского Союза. Если государство будет выполнять условия международных партнеров, финансирование будет поступать и в дальнейшем.

Однако задержки с выполнением обязательств могут повлиять на валютные резервы и курс гривны.

Несмотря на это резкого скачка доллара пока не прогнозируют, а Нацбанк продолжает контролировать ситуацию на валютном рынке.

Читайте также: Экономика Украины в 2026 году будет расти медленнее: НБУ обновил прогноз
Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Национальный банк Украины Курс доллара Курс евро
Новости
Миндичу и Чернышеву объявили подозрение по делу о "Династии"
Миндичу и Чернышеву объявили подозрение по делу о "Династии"
Аналитика
Нефть в обход санкций: как швейцарский трейдер может быть связан с РФ через Дубай
Сергей Новиковредактор ленты новостей Нефть в обход санкций: как швейцарский трейдер может быть связан с РФ через Дубай