Долар подорожчав на 10 копійок: курс в обмінниках на 3 лютого

Головне

Долар в обмінниках (купівля) - 42,80 гривень;

Долар в обмінниках (продаж) - 43,35 гривень;

Готівковий євро (продаж) - 51,38 гривень.

Середній курс купівлі долара в обмінних пунктах та касах банків 3 лютого становив 42,80 гривень (+10 копійок у порівнянні із 2 лютого), середній курс продажу долара становив 43,35 гривень (також +10 копійок).

Вартість долара в обмінниках почала зростати (інфографіка РБК-Україна)

Вартість євро на готівковому ринку майже не змінилася. Середній курс купівлі виріс до попереднього дня лише на 1 копійку - до 50,70 гривень, а курс продажу зменшився на 2 копійки - до 51,38 гривень.

Читайте також: Курс валют наступного тижня. Чи очікувати стабілізації вартості долара та євро?

Який курс на міжбанку був 2 лютого

2 лютого торги на міжбанківському валютному ринку завершилися зростанням вартості долара у порівнянні із попереднім днем на 27 копійок - до 43,09-43,12 гривень (купівля-продаж). Курси купівлі-продажу євро дещо знизилися і становили 50,94-50,97 гривень (-2-4 копійки до 2 лютого).

Читайте також: Долар дешевшає через проблеми у США. Скільки сьогодні коштує валюта в обмінниках

З початку цього року вартість долара на міжбанківському ринку зросла на 0,90-0,97 гривень, а курс євро - на 1,43-1,52 гривень.

Запитання та відповіді:

Наскільки подорожчав долар в обмінниках?

Курс купівлі і вартість продажу долара зросла однаково - на 10 копійок;

Чому долар зріс на готівковому ринку?

Курс долара реагує на зростання вартості цієї валюти на міжбанківському ринку.

Як зросла вартість долара на міжбанківському ринку?

2 лютого курс продажу долара на міжбанку збільшився на 27 копійок - до 43,12 гривень.