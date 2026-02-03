Доллар подорожал на 10 копеек: курс в обменниках на 3 февраля

Курс доллара сегодня (3 февраля) на наличном рынке вырос на 10 копеек по сравнению с предыдущим днем из-за увеличения стоимости валюты США на межбанковском рынке.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга валютного рынка.
Доллар в обменниках (покупка) - 42,80 гривен;
Доллар в обменниках (продажа) - 43,35 гривен;
Наличный евро (продажа) - 51,38 гривен.
Средний курс покупки доллара в обменных пунктах и кассах банков 3 февраля составил 42,80 гривен (+10 копеек по сравнению со 2 февраля), средний курс продажи доллара составил 43,35 гривен (также +10 копеек).
Стоимость евро на наличном рынке почти не изменилась. Средний курс покупки вырос к предыдущему дню лишь на 1 копейку - до 50,70 гривен, а курс продажи уменьшился на 2 копейки - до 51,38 гривен.
2 февраля торги на межбанковском валютном рынке завершились ростом стоимости доллара по сравнению с предыдущим днем на 27 копеек - до 43,09-43,12 гривен (купля-продажа). Курсы купли-продажи евро несколько снизились и составили 50,94-50,97 гривен (-2-4 копейки ко 2 февраля).
С начала этого года стоимость доллара на межбанковском рынке выросла на 0,90-0,97 гривен, а курс евро - на 1,43-1,52 гривен.
Насколько подорожал доллар в обменниках?
Курс покупки и стоимость продажи доллара выросла одинаково - на 10 копеек;
Почему доллар вырос на наличном рынке?
Курс доллара реагирует на рост стоимости этой валюты на межбанковском рынке.
Как выросла стоимость доллара на межбанковском рынке?
2 февраля курс продажи доллара на межбанке увеличился на 27 копеек - до 43,12 гривен.
Напомним, 3 февраля официальный курс доллара вырос на 16 копеек - до 42,97 гривен, а курс евро уменьшился на 12 копеек - до 50,91 гривен.
Утром 2 февраля доллар в обменниках стоил в среднем 43,18 гривен, а покупали его за 42,60 гривен. В этот же день, наличный евро можно было купить за 51,40 гривен, а продать - за 50,62 гривен.