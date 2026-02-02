Євро відступає від рекорду: офіційний курс на 3 лютого

Після рекорду наприкінці січня НБУ продовжив знижувати курс євро і на 3 лютого він становить 50,91 гривні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.

Курс валют: головне

Євро (НБУ): 50,91 грн;

Долар (НБУ): 42,97 грн;

Євро в обмінниках: 51,41–51,54 грн

Національний банк встановив офіційний курс євро на 3 лютого на рівні 50,91 гривень, що на 12 копійок нижче курсу днем раніше. Точне значення курсу становить 50,9062 гривень.

Офіційний курс євро почав суттєво падати (Інфографіка РБК-Україна)

Офіційний курс долара на 3 лютого складає 42,9697 гривні (+0,16 гривні).

Скільки коштує валюта в обмінниках

Середні курси купівлі-продажу долара в обмінниках і касах комерційних банків станом на 17:00 3 лютого становили 42,69-43,23 гривень (зростання на 5-9 копійок до вартості валюти вранці). При цьому, середні обмінні курси євро на 17:00 становлять 50,70-51,41 гривень (зростання на 1-8 копійок).

У порівнянні із 2 лютого вартість долара в обмінниках виросла на 9 копійок, а євро - знизилися на 12-13 копійок.

Який курс євро у найбільших банків?

У найбільших за кількістю клієнтів - фізосіб банків вартість купівлі євро становить 51,30 гривень ("ПриватБанк"), 50,75 гривень ("Ощадбанк") та 51,27 гривень у Monobank.

