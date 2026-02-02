ua en ru
Головна » Бізнес » Фінанси

Євро відступає від рекорду: офіційний курс на 3 лютого

Україна, Понеділок 02 лютого 2026 17:55
Євро відступає від рекорду: офіційний курс на 3 лютого Фото: Офіційний курс євро продовжує зниження (Getty Images)
Автор: Дмитро Сидоров

Після рекорду наприкінці січня НБУ продовжив знижувати курс євро і на 3 лютого він становить 50,91 гривні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.

Курс валют: головне

  • Євро (НБУ): 50,91 грн;

  • Долар (НБУ): 42,97 грн;

  • Євро в обмінниках: 51,41–51,54 грн

Національний банк встановив офіційний курс євро на 3 лютого на рівні 50,91 гривень, що на 12 копійок нижче курсу днем раніше. Точне значення курсу становить 50,9062 гривень.

Євро відступає від рекорду: офіційний курс на 3 лютогоОфіційний курс євро почав суттєво падати (Інфографіка РБК-Україна)

Офіційний курс долара на 3 лютого складає 42,9697 гривні (+0,16 гривні).

Скільки коштує валюта в обмінниках

Середні курси купівлі-продажу долара в обмінниках і касах комерційних банків станом на 17:00 3 лютого становили 42,69-43,23 гривень (зростання на 5-9 копійок до вартості валюти вранці). При цьому, середні обмінні курси євро на 17:00 становлять 50,70-51,41 гривень (зростання на 1-8 копійок).

У порівнянні із 2 лютого вартість долара в обмінниках виросла на 9 копійок, а євро - знизилися на 12-13 копійок.

Який курс євро у найбільших банків?

У найбільших за кількістю клієнтів - фізосіб банків вартість купівлі євро становить 51,30 гривень ("ПриватБанк"), 50,75 гривень ("Ощадбанк") та 51,27 гривень у Monobank.

Запитання та відповіді:

Як змінюється офіційний курс євро останніми днями?

НБУ продовжує знижувати курс після рекордного значення 51,24 гривень;

Який курс євро встановлений на 3 лютого?

Офіційний курс євро становить 50,91 гривень;

Який курс долара встановив НБУ на 3 лютого?

Офіційний курс долара становить 42,97 гривень.

Нагадаємо,30 січня - 1 лютого офіційний курс євро тримався на максимумі - 51,24 гривні був встановлений НБУ на 30 січня. Це значення збереглося і на 1 лютого. На наступний день Нацбанк знизив курс валюти Єврозони на 22 копійки - до 51,02 гривень.

Обмінний курс євро може становити 50-51,5 гривень (купівля-продаж). Такий прогноз надавав директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус Банку" Тарас Лєсовий.

