Долар пішов униз: курс валют в обмінниках та банках на 11 березня

Середній курс долара в обмінниках просів на 11 копійок. І поки американська валюта йде вниз, євро демонструє неоднозначну динаміку в касах банків.

Скільки коштує валюта 11 березня в обмінниках та банках і де кращий курс - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.

Головне: Долар в обмінниках подешевшав: середня ціна купівлі впала до 44,09 грн (-11 коп).

середня ціна купівлі впала до 44,09 грн (-11 коп). Євро демонструє нестабільність: валюта коштує 51,50 грн, але в деяких банках ціна зросла на 7-17 копійок.

валюта коштує 51,50 грн, але в деяких банках ціна зросла на 7-17 копійок. Курси в банках: найнижчий долар у Monobank (44,04 грн) та ПриватБанку (44,05 грн - безготівка).

найнижчий долар у Monobank (44,04 грн) та ПриватБанку (44,05 грн - безготівка). Ощадбанк та ПУМБ: тримають вищі позиції - від 44,20 до 44,35 грн за долар.

Курс валют в обмінниках

Вранці 11 березня портал Minfin наводить середній курс долара в обмінниках на рівні 44,09 гривень при покупці. Це на 11 копійок дешевше, ніж вчора вранці. Здати ж валюту в обмінних пунктах сьогодні можна за курсом у 43,92 (-13 коп) гривні.

Євро ж в обмінниках вранці коштує 51,50 (-4 коп) гривню при покупці та 51,30 (+7 коп) гривню при здачі валюти.

Фото: курс валют на 11 березня (інфографіка РБК-Україна)

Курс валют в банках

Середній курс долара в банках наразі тримається на рівні 44,19 (-1 коп) гривень при покупці та 43,68 (без змін) гривні при здачі валюти.

Євро ж можна купити по 51,50 (+10 коп) гривні та здати по 50,72 (+17 коп) гривні.

ПриватБанк продаж долар по 44,10 гривні в касах та 44,05 гривні - безнал. Євро ж у "Приваті" тримається на позначці у 51,50 гривню при купівлі у касі та 51,55 гривню - безнал.

Ощадбанк тримає курс долара на рівні 44,25 гривень при покупці в касі та 44,35 гривні для карткових операцій. Євро в касах "Ощаду" сьогодні можна купити по 51,55 гривні, а для безналу - 51,60 гривню.

У Monobank долар сьогодні коштує 44,04 гривні, а євро - 51,50 гривню.

У касах "Пумбу" долар можна купити по 44,20 гривні, а курс для безналу тримається на позначці у 44 гривні. Євро ж у "Пумбі" можна купити по 51,50 гривні.