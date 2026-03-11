Долар пішов униз: курс валют в обмінниках та банках на 11 березня
Середній курс долара в обмінниках просів на 11 копійок. І поки американська валюта йде вниз, євро демонструє неоднозначну динаміку в касах банків.
Скільки коштує валюта 11 березня в обмінниках та банках і де кращий курс - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.
Головне:
- Долар в обмінниках подешевшав: середня ціна купівлі впала до 44,09 грн (-11 коп).
- Євро демонструє нестабільність: валюта коштує 51,50 грн, але в деяких банках ціна зросла на 7-17 копійок.
- Курси в банках: найнижчий долар у Monobank (44,04 грн) та ПриватБанку (44,05 грн - безготівка).
- Ощадбанк та ПУМБ: тримають вищі позиції - від 44,20 до 44,35 грн за долар.
Курс валют в обмінниках
Вранці 11 березня портал Minfin наводить середній курс долара в обмінниках на рівні 44,09 гривень при покупці. Це на 11 копійок дешевше, ніж вчора вранці. Здати ж валюту в обмінних пунктах сьогодні можна за курсом у 43,92 (-13 коп) гривні.
Євро ж в обмінниках вранці коштує 51,50 (-4 коп) гривню при покупці та 51,30 (+7 коп) гривню при здачі валюти.
Фото: курс валют на 11 березня (інфографіка РБК-Україна)
Курс валют в банках
Середній курс долара в банках наразі тримається на рівні 44,19 (-1 коп) гривень при покупці та 43,68 (без змін) гривні при здачі валюти.
Євро ж можна купити по 51,50 (+10 коп) гривні та здати по 50,72 (+17 коп) гривні.
ПриватБанк продаж долар по 44,10 гривні в касах та 44,05 гривні - безнал. Євро ж у "Приваті" тримається на позначці у 51,50 гривню при купівлі у касі та 51,55 гривню - безнал.
Ощадбанк тримає курс долара на рівні 44,25 гривень при покупці в касі та 44,35 гривні для карткових операцій. Євро в касах "Ощаду" сьогодні можна купити по 51,55 гривні, а для безналу - 51,60 гривню.
У Monobank долар сьогодні коштує 44,04 гривні, а євро - 51,50 гривню.
У касах "Пумбу" долар можна купити по 44,20 гривні, а курс для безналу тримається на позначці у 44 гривні. Євро ж у "Пумбі" можна купити по 51,50 гривні.
Увага: Цей матеріал підготовлено виключно з ознайомчою метою і не є фінансовою або інвестиційною порадою. Інвестиції пов’язані з ризиком, включно з можливістю повної втрати капіталу. РБК-Україна не несе відповідальності за фінансові рішення, прийняті на основі цього матеріалу. Перед ухваленням будь-яких інвестиційних рішень рекомендуємо звернутися до ліцензованого фінансового консультанта.