ua en ru
Сб, 07 березня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроекти
Курс долара Економіка Авто Tech
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Бізнес » Фінанси

Валюта почне дешевшати? Що буде з доларом та євро наступного тижня - оцінка банкіра

07:30 07.03.2026 Сб
3 хв
Чи варто чекати на суттєве зниження цінників в обмінниках
aimg Ірина Гамерська aimg Тарас Лєсовий Експерт
Валюта почне дешевшати? Що буде з доларом та євро наступного тижня - оцінка банкіра Фото: долар виконує функцію захисного активу, що підсилює його позиції (Getty Images)

Середина березня обіцяє ринку повернення до прогнозованих показників. З 9 по 15 березня втручання Нацбанку може бути мінімальним, а готівковий долар у деякі дні навіть стане дешевшим за міжбанківський.

Скільки коштуватиме долар та євро наступного тижня та чому очікується зниження курсу валют в коментарі РБК-Україна розповів директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус банку" Тарас Лєсовий.

Читайте також: Долар йде на рекорд, бензин злетів в ціні: як війна на Близькому Сході впливає на ціни в Україні

Головне:

  • Стабілізація ринку: У період з 9 по 15 березня очікується наближення попиту та пропозиції до природної рівноваги без надмірного втручання НБУ.
  • Чинники зміцнення: Послаблення імпорту енергоносіїв та активний продаж валюти агрохолдингами перед посівною створюють додаткову ліквідність на ринку.
  • Курсове зближення: Через низький спекулятивний попит готівковий курс продажу в окремі дні може стати нижчим за міжбанківський.
  • Валютні коридори: Долар на готівковому ринку триматиметься в межах 42,5-43,5 грн, євро - 49-51 грн.
  • Мінімальні коливання: Щоденні зміни курсу в банках не перевищуватимуть 10-20 копійок.

Ринок переходить до стабільності, а долар може стати дешевше

За словами експерта, у період з 9 по 15 березня ринок поступово очиститься від хаотичних стрибків і перейде до прогнозованої роботи. Очікується, що попит і пропозиція наблизяться до природної рівноваги, а втручання Нацбанку буде мінімальним.

Чому ситуація стабілізується?

Експерт виділяє два ключові фактори, що вплинуть на курс наступного тижня:

  • Сезонність: Завершення зими знижує потребу в імпорті енергоносіїв. Трейдери менше купують валюту для енергетичних потреб, що послаблює загальний попит.
  • Підготовка до посівної: Агрохолдинги починають активну підготовку до польових робіт і збільшують продаж валютного виторгу на міжбанку. Це створює додаткову пропозицію валюти.

Роль Нацбанку та коливання

Як зазначає Лєсовий, фундаментом стабільності залишається режим керованої гнучкості. НБУ зберігає контроль і готовий вийти з інтервенціями, якщо з’явиться надмірний попит.

Проте за базовим сценарієм наступного тижня потреба в активному втручанні регулятора буде мінімальною. Щоденні коливання звузяться до технічного рівня, а емоційна складова зникне.

Готівковий ринок та євро

Цікавою особливістю тижня стане зближення курсів міжбанку та обмінників. Через зниження спекулятивного попиту готівковий курс продажу в окремі дні може бути навіть нижчим за міжбанківський. Різниця між купівлею та продажем (спред) також поступово звужуватиметься.

Щодо євро, то його доля залежить від світової економіки та війни на Близькому Сході. Долар зараз виступає захисним активом, що підсилює його позиції на фоні глобальної нестабільності.

Головне на тиждень:

  • Валютні коридори: Долар: 42,5-43,35 грн (міжбанк) та 42,5-43,5 грн (готівковий ринок).
  • Євро: 49–51 грн на обох сегментах ринку.
  • Щоденні зміни: Курс коливатиметься в межах 0,05-0,2 грн у банках та до 0,3 грн в обмінниках.
  • Різниця купівлі та продажу: У банках вона становитиме до 0,5-0,6 грн за долар та до 0,8-1 грн за євро. В обмінниках - до 1 грн за долар та до 1,3 грн за євро.
  • Зближення курсів: Середня різниця між міжбанком і готівковим ринком складе всього 10-15 копійок.
Читайте також: Заправлятися чи чекати? Чому ціни на АЗС ростуть і чи можлива "картельна змова"

Увага: Цей матеріал підготовлено виключно з ознайомчою метою і не є фінансовою або інвестиційною порадою. Інвестиції пов’язані з ризиком, включно з можливістю повної втрати капіталу. РБК-Україна не несе відповідальності за фінансові рішення, прийняті на основі цього матеріалу. Перед ухваленням будь-яких інвестиційних рішень рекомендуємо звернутися до ліцензованого фінансового консультанта.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Фінанси Курс долара Курс євро
Новини
Зруйновано частину будинку, жертва і десяток постраждалих: фото наслідків прильоту в Харкові
Зруйновано частину будинку, жертва і десяток постраждалих: фото наслідків прильоту в Харкові
Аналітика
Нафта в обмін на кредит: як Орбан шантажує Україну і тисне на ЄС
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Нафта в обмін на кредит: як Орбан шантажує Україну і тисне на ЄС