ua en ru
Ср, 11 марта Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Курс доллара Экономика Авто Tech
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Бизнес » Финансы

Доллар пошел вниз: курс валют в обменниках и банках на 11 марта

09:51 11.03.2026 Ср
2 мин
В каких банках сегодня самый выгодный курс?
aimg Ирина Гамерская
Доллар пошел вниз: курс валют в обменниках и банках на 11 марта Фото: обменники и банки обновили курс валют (Getty Images)

Средний курс доллара в обменниках просел на 11 копеек. И пока американская валюта идет вниз, евро демонстрирует неоднозначную динамику в кассах банков.

Сколько стоит валюта 11 марта в обменниках и банках и где лучший курс - читайте в материале РБК-Украина ниже.

Читайте также: Инвестиции в роскошь: как заработать на бриллиантах, топ-брендах и искусстве

Главное:

  • Доллар в обменниках подешевел: средняя цена покупки упала до 44,09 грн (-11 коп).
  • Евро демонстрирует нестабильность: валюта стоит 51,50 грн, но в некоторых банках цена выросла на 7-17 копеек.
  • Курсы в банках: самый низкий доллар в Monobank (44,04 грн) и ПриватБанке (44,05 грн - безнал).
  • Ощадбанк и ПУМБ: держат более высокие позиции - от 44,20 до 44,35 грн за доллар.

Курс валют в обменниках

Утром 11 марта портал Minfin приводит средний курс доллара в обменниках на уровне 44,09 гривен при покупке. Это на 11 копеек дешевле, чем вчера утром. Сдать же валюту в обменных пунктах сегодня можно по курсу в 43,92 (-13 коп) гривны.

Евро же в обменниках утром стоит 51,50 (-4 коп) гривну при покупке и 51,30 (+7 коп) гривну при сдаче валюты.

Доллар пошел вниз: курс валют в обменниках и банках на 11 марта

Фото: курс валют на 11 марта (инфографика РБК-Украина)

Курс валют в банках

Средний курс доллара в банках пока держится на уровне 44,19 (-1 коп) гривен при покупке и 43,68 (без изменений) гривны при сдаче валюты.

Евро же можно купить по 51,50 (+10 коп) гривне и сдать по 50,72 (+17 коп) гривен.

ПриватБанк продает доллар по 44,10 гривны в кассах и 44,05 гривны - безнал. Евро же в "Привате" держится на отметке в 51,50 гривну при покупке в кассе и 51,55 гривну - безнал.

Ощадбанк держит курс доллара на уровне 44,25 гривен при покупке в кассе и 44,35 гривны для карточных операций. Евро в кассах "Ощада" сегодня можно купить по 51,55 гривны, а для безнала - 51,60 гривну.

В Monobank доллар сегодня стоит 44,04 гривны, а евро - 51,50 гривну.

В кассах "Пумба" доллар можно купить по 44,20 гривны, а курс для безнала держится на отметке в 44 гривны. Евро же в "Пумбе" можно купить по 51,50 гривны.

Читайте также: Валюта начнет дешеветь? Что будет с долларом и евро до конца недели - оценка банкира

Внимание: Этот материал подготовлен исключительно для ознакомительных целей и не является финансовым или инвестиционным советом. Инвестиции связаны с риском, включая возможность полной потери капитала. РБК-Украина не несет ответственности за финансовые решения, принятые на основе этого материала. Перед принятием каких-либо инвестиционных решений рекомендуем обратиться к лицензированному финансовому консультанту.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Финансы Курс доллара Курс евро
Новости
Украина теперь имеет "карты", это поняли все, - Зеленский
Украина теперь имеет "карты", это поняли все, - Зеленский
Аналитика
"Будет что-то такое, чего враг не ожидает". Большое интервью с генералом Комаренко
Ульяна Безпалькоруководитель рубрики Война в Украине "Будет что-то такое, чего враг не ожидает". Большое интервью с генералом Комаренко