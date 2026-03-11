Доллар пошел вниз: курс валют в обменниках и банках на 11 марта
Средний курс доллара в обменниках просел на 11 копеек. И пока американская валюта идет вниз, евро демонстрирует неоднозначную динамику в кассах банков.
Сколько стоит валюта 11 марта в обменниках и банках и где лучший курс - читайте в материале РБК-Украина ниже.
Читайте также: Инвестиции в роскошь: как заработать на бриллиантах, топ-брендах и искусстве
Главное:
- Доллар в обменниках подешевел: средняя цена покупки упала до 44,09 грн (-11 коп).
- Евро демонстрирует нестабильность: валюта стоит 51,50 грн, но в некоторых банках цена выросла на 7-17 копеек.
- Курсы в банках: самый низкий доллар в Monobank (44,04 грн) и ПриватБанке (44,05 грн - безнал).
- Ощадбанк и ПУМБ: держат более высокие позиции - от 44,20 до 44,35 грн за доллар.
Курс валют в обменниках
Утром 11 марта портал Minfin приводит средний курс доллара в обменниках на уровне 44,09 гривен при покупке. Это на 11 копеек дешевле, чем вчера утром. Сдать же валюту в обменных пунктах сегодня можно по курсу в 43,92 (-13 коп) гривны.
Евро же в обменниках утром стоит 51,50 (-4 коп) гривну при покупке и 51,30 (+7 коп) гривну при сдаче валюты.
Фото: курс валют на 11 марта (инфографика РБК-Украина)
Курс валют в банках
Средний курс доллара в банках пока держится на уровне 44,19 (-1 коп) гривен при покупке и 43,68 (без изменений) гривны при сдаче валюты.
Евро же можно купить по 51,50 (+10 коп) гривне и сдать по 50,72 (+17 коп) гривен.
ПриватБанк продает доллар по 44,10 гривны в кассах и 44,05 гривны - безнал. Евро же в "Привате" держится на отметке в 51,50 гривну при покупке в кассе и 51,55 гривну - безнал.
Ощадбанк держит курс доллара на уровне 44,25 гривен при покупке в кассе и 44,35 гривны для карточных операций. Евро в кассах "Ощада" сегодня можно купить по 51,55 гривны, а для безнала - 51,60 гривну.
В Monobank доллар сегодня стоит 44,04 гривны, а евро - 51,50 гривну.
В кассах "Пумба" доллар можно купить по 44,20 гривны, а курс для безнала держится на отметке в 44 гривны. Евро же в "Пумбе" можно купить по 51,50 гривны.
Внимание: Этот материал подготовлен исключительно для ознакомительных целей и не является финансовым или инвестиционным советом. Инвестиции связаны с риском, включая возможность полной потери капитала. РБК-Украина не несет ответственности за финансовые решения, принятые на основе этого материала. Перед принятием каких-либо инвестиционных решений рекомендуем обратиться к лицензированному финансовому консультанту.