Доллар пошел вниз: курс валют в обменниках и банках на 11 марта

Средний курс доллара в обменниках просел на 11 копеек. И пока американская валюта идет вниз, евро демонстрирует неоднозначную динамику в кассах банков.

Сколько стоит валюта 11 марта в обменниках и банках и где лучший курс - читайте в материале РБК-Украина ниже.

Главное: Доллар в обменниках подешевел: средняя цена покупки упала до 44,09 грн (-11 коп).

средняя цена покупки упала до 44,09 грн (-11 коп). Евро демонстрирует нестабильность: валюта стоит 51,50 грн, но в некоторых банках цена выросла на 7-17 копеек.

валюта стоит 51,50 грн, но в некоторых банках цена выросла на 7-17 копеек. Курсы в банках: самый низкий доллар в Monobank (44,04 грн) и ПриватБанке (44,05 грн - безнал).

самый низкий доллар в Monobank (44,04 грн) и ПриватБанке (44,05 грн - безнал). Ощадбанк и ПУМБ: держат более высокие позиции - от 44,20 до 44,35 грн за доллар.

Курс валют в обменниках

Утром 11 марта портал Minfin приводит средний курс доллара в обменниках на уровне 44,09 гривен при покупке. Это на 11 копеек дешевле, чем вчера утром. Сдать же валюту в обменных пунктах сегодня можно по курсу в 43,92 (-13 коп) гривны.

Евро же в обменниках утром стоит 51,50 (-4 коп) гривну при покупке и 51,30 (+7 коп) гривну при сдаче валюты.

Фото: курс валют на 11 марта (инфографика РБК-Украина)

Курс валют в банках

Средний курс доллара в банках пока держится на уровне 44,19 (-1 коп) гривен при покупке и 43,68 (без изменений) гривны при сдаче валюты.

Евро же можно купить по 51,50 (+10 коп) гривне и сдать по 50,72 (+17 коп) гривен.

ПриватБанк продает доллар по 44,10 гривны в кассах и 44,05 гривны - безнал. Евро же в "Привате" держится на отметке в 51,50 гривну при покупке в кассе и 51,55 гривну - безнал.

Ощадбанк держит курс доллара на уровне 44,25 гривен при покупке в кассе и 44,35 гривны для карточных операций. Евро в кассах "Ощада" сегодня можно купить по 51,55 гривны, а для безнала - 51,60 гривну.

В Monobank доллар сегодня стоит 44,04 гривны, а евро - 51,50 гривну.

В кассах "Пумба" доллар можно купить по 44,20 гривны, а курс для безнала держится на отметке в 44 гривны. Евро же в "Пумбе" можно купить по 51,50 гривны.