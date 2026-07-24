Долар пішов униз: курс НБУ на 27 липня та чому банки блокують перекази

Національний банк України встановив офіційний курс валют на понеділок, 27 липня. Довгострокова тенденція на зростання долара припинилася, тоді як євро продовжив подальше здешевлення.
Яким буде курс після вихідних та чи має банк право заблокувати переказ коштів, – у матеріалі РБК-Україна нижче.
Головне:
НБУ встановив на понеділок, 27 липня, офіційний курс долара на рівні 44,80 грн, що на 1 копійку нижче, ніж у п’ятницю, 24 липня. Тоді американська валюта коштувала 44,81 грн.
Водночас офіційний курс євро продовжує й надалі знижуватися. На 27 липня він становить 50,96 грн, тоді як у п’ятницю європейська валюта коштувала 51,05 грн. Таким чином євро подешевшав на 9 копійок.
Фото: офіційний курс валют НБУ на 27 липня (Інфографіка РБК-Україна)
У Національному банку України роз'яснили, чи має банк право заблокувати переказ коштів та за яких умов це відбувається. За даними регулятора, фінансові установи діють чітко в межах законодавства про фінансовий моніторинг.
У регулятора звертають увагу на такі ключові правила:
Зазвичай під підвищену увагу банківського фінансового моніторингу потрапляють операції, які суттєво відрізняються від звичайної поведінки клієнта, розповідав РБК-Україна заступник виконавчого директора Національної асоціації банків Дмитро Глінський.
Серед найпоширеніших причин блокування переказів чи рахунків:
У разі блокування операції банк має надає клієнту можливість підтвердити легальність коштів, надавши відповідні довідки (наприклад, про доходи, продаж майна чи сплату податків).