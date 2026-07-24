На АЗС знову хвиля подорожчання: на скільки зросли ціна на бензин та дизель 24 липня
Паливний ринок України продовжує демонструвати висхідну динаміку вранці 24 липня. Провідні мережі автозаправних станцій оновили цінники, зафіксувавши чергове підвищення вартості бензину, дизельного палива та автогазу.
Скільки коштує пальне на популярних АЗС і де сьогодні заправлятися дешевше - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.
Головне:
- Нове подорожчання на АЗС: Провідні мережі заправок знову підняли цінники на пальне в межах 1-2 гривень за літр.
- Масштаб змін: Зростання охопило як преміальний сегмент (ОККО, WOG, SOCAR), так і мережу "Укрнафта", де також зафіксовано підвищення вартості всіх основних позицій.
- Поточна ситуація: На тлі загального тренду ціни на бензин у багатьох мережах уже впритул наблизилися до позначки 83-94 грн/л, а дизель впевнено тримається вище 86-89 грн/л.
Фото: ціни на пальне 24 липня (інфографіка РБК-Україна)
OKKO
- Бензин Pulls 100: 92,90 грн (+1 грн)
- Бензин Pulls 95: 85,90 грн (+1 грн)
- Бензин А-95 Євро: 82,90 грн (+1 грн)
- ДП Pulls: 89,90 грн (+2 грн)
- ДП Євро: 86,90 грн (+2 грн)
- Газ: 41,90 грн
WOG
- Бензин 100: 92,90 грн
- Бензин 95 (Mustang): 85,90 грн
- Бензин 95 Євро: 82,90 грн
- ДП Mustang: 88,90 грн 90,40 (+1,5 грн)
- ДП Євро-5: 85,90 грн 87,40 (+1,5 грн)
- Газ: 41,90 грн
SOCAR
- Бензин NANO 100: 93,90 грн
- Бензин NANO 95: 86,90 грн
- Бензин А-95: 83,90 грн
- ДП NANO Extro: 89,90 грн (+2 грн)
- ДП NANO: 86,90 грн (+2 грн)
- Газ: 41,90 грн
"Укрнафта"
- Бензин 98 (Energy): 86,90 грн (+2 грн)
- Бензин 95 (Energy): 82,90 грн (+2 грн)
- Бензин А-95: 79,90 грн (+2 грн)
- Бензин А-92: 77,90 грн (+2 грн)
- ДП (Energy): 84,40 грн (+2 грн)
- ДП: 82,40 грн (+,2 грн)
- Газ: 39,90 грн (+50 коп)
Що змінилося
ОККО: Підняла ціни на бензин на 1 грн/л (Pulls 100 коштує 92,90 грн, Pulls 95 - 85,90 грн, А-95 Євро - 82,90 грн). Дизельне паливо (ДП Pulls та ДП Євро) додало по 2 грн/л (тепер 89,90 грн та 86,90 грн відповідно). Ціна на газ залишилася незмінною.
WOG: Збільшила вартість дизельного палива на 1,5 грн/л - ДП Mustang тепер коштує 90,40 грн, а ДП Євро-5 - 87,40 грн. Ціни на бензин і газ залишилися без змін.
SOCAR: Переписала цінники на дизель, піднявши його вартість на 2 грн/л (ДП NANO Extro та ДП NANO коштують по 89,90 грн та 86,90 грн). Бензин та газ зберегли попередні позиції.
"Укрнафта": Підняла ціни на всі види пального: бензин усіх марок (98 Energy, 95 Energy, А-95 та А-92) подорожчав на 2 грн/л, дизельне паливо (звичайне та Energy) додало по 2 грн/л, а автогаз зріс у ціні на 50 копійок.
Скільки коштує заправити повний бак на 50 літрів?
Найвигідніший варіант ("Укрнафта"):
- Заправка стандартним бензином А-95 (по 79,90 грн/л) обійдеться у 3 995 грн.
- Заправка базовим дизелем (по 82,40 грн/л) коштуватиме 4 120 грн.
Преміальний та середній сегмент (ОККО, WOG, SOCAR):
- Повний бак звичайного бензину А-95 або Євро-95 (у середньому по 82,90-83,90 грн/л) коштуватиме приблизно 4 145 - 4 195 грн.
- Повний бак дизеля (у середньому по 86,90–87,40 грн/л) обійдеться у 4 345 - 4 370 грн.
- Заправка преміальним пальним (наприклад, бензином 100-ї марки по 92,90-93,90 грн/л) сягне 4 645 - 4 695 грн.