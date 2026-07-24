На АЗС знову хвиля подорожчання: на скільки зросли ціна на бензин та дизель 24 липня

Скільки коштує пальне на популярних АЗС і де сьогодні заправлятися дешевше - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.

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Нове подорожчання на АЗС: Провідні мережі заправок знову підняли цінники на пальне в межах 1-2 гривень за літр.

Провідні мережі заправок знову підняли цінники на пальне в межах 1-2 гривень за літр. Масштаб змін: Зростання охопило як преміальний сегмент (ОККО, WOG, SOCAR), так і мережу "Укрнафта", де також зафіксовано підвищення вартості всіх основних позицій.

Зростання охопило як преміальний сегмент (ОККО, WOG, SOCAR), так і мережу "Укрнафта", де також зафіксовано підвищення вартості всіх основних позицій. Поточна ситуація: На тлі загального тренду ціни на бензин у багатьох мережах уже впритул наблизилися до позначки 83-94 грн/л, а дизель впевнено тримається вище 86-89 грн/л.

Фото: ціни на пальне 24 липня (інфографіка РБК-Україна)

OKKO

Бензин Pulls 100: 92,90 грн (+1 грн)

Бензин Pulls 95: 85,90 грн (+1 грн)

Бензин А-95 Євро: 82,90 грн (+1 грн)

ДП Pulls: 89,90 грн (+2 грн)

ДП Євро: 86,90 грн (+2 грн)

Газ: 41,90 грн

WOG

Бензин 100: 92,90 грн

Бензин 95 (Mustang): 85,90 грн

Бензин 95 Євро: 82,90 грн

ДП Mustang: 88,90 грн 90,40 (+1,5 грн)

ДП Євро-5: 85,90 грн 87,40 (+1,5 грн)

Газ: 41,90 грн

SOCAR

Бензин NANO 100: 93,90 грн

Бензин NANO 95: 86,90 грн

Бензин А-95: 83,90 грн

ДП NANO Extro: 89,90 грн (+2 грн)

ДП NANO: 86,90 грн (+2 грн)

Газ: 41,90 грн

"Укрнафта"

Бензин 98 (Energy): 86,90 грн (+2 грн)

Бензин 95 (Energy): 82,90 грн (+2 грн)

Бензин А-95: 79,90 грн (+2 грн)

Бензин А-92: 77,90 грн (+2 грн)

ДП (Energy): 84,40 грн (+2 грн)

ДП: 82,40 грн (+,2 грн)

Газ: 39,90 грн (+50 коп)

Що змінилося

ОККО: Підняла ціни на бензин на 1 грн/л (Pulls 100 коштує 92,90 грн, Pulls 95 - 85,90 грн, А-95 Євро - 82,90 грн). Дизельне паливо (ДП Pulls та ДП Євро) додало по 2 грн/л (тепер 89,90 грн та 86,90 грн відповідно). Ціна на газ залишилася незмінною.

WOG: Збільшила вартість дизельного палива на 1,5 грн/л - ДП Mustang тепер коштує 90,40 грн, а ДП Євро-5 - 87,40 грн. Ціни на бензин і газ залишилися без змін.

SOCAR: Переписала цінники на дизель, піднявши його вартість на 2 грн/л (ДП NANO Extro та ДП NANO коштують по 89,90 грн та 86,90 грн). Бензин та газ зберегли попередні позиції.

"Укрнафта": Підняла ціни на всі види пального: бензин усіх марок (98 Energy, 95 Energy, А-95 та А-92) подорожчав на 2 грн/л, дизельне паливо (звичайне та Energy) додало по 2 грн/л, а автогаз зріс у ціні на 50 копійок.

Скільки коштує заправити повний бак на 50 літрів?

Найвигідніший варіант ("Укрнафта"):

Заправка стандартним бензином А-95 (по 79,90 грн/л) обійдеться у 3 995 грн.

Заправка базовим дизелем (по 82,40 грн/л) коштуватиме 4 120 грн.

Преміальний та середній сегмент (ОККО, WOG, SOCAR):