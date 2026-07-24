Доллар пошел вниз: курс НБУ на 27 июля и почему банки блокируют переводы

Национальный банк Украины установил официальный курс валют на понедельник, 27 июля. Долгосрочная тенденция роста доллара прекратилась, тогда как евро продолжил дальнейшее удешевление.
Каким будет курс после выходных и имеет ли банк право заблокировать перевод средств – в материале РБК-Украина ниже.
Главное:
НБУ установил на понедельник, 27 июля, официальный курс доллара на уровне 44,80 грн, что на 1 копейку ниже, чем в пятницу, 24 июля. Тогда американская валюта обошлась в 44,81 грн.
В то же время официальный курс евро продолжает и дальше снижаться. На 27 июля он составляет 50,96 грн., тогда как в пятницу европейская валюта стоила 51,05 грн. Таким образом евро подешевел на 9 копеек.
Фото: официальный курс валют НБУ на 27 июля (Инфографика РБК-Украина)
В Национальном банке Украины разъяснили, имеет ли банк право заблокировать перевод средств и при каких условиях это происходит. По данным регулятора, финансовые учреждения действуют четко в рамках законодательства о финансовом мониторинге.
У регулятора обращают внимание на следующие ключевые правила:
Обычно под повышенное внимание банковского финансового мониторинга попадают операции, существенно отличающиеся от обычного поведения клиента, рассказывал РБК-Украина заместитель исполнительного директора Национальной ассоциации банков Дмитрий Глинский.
Среди наиболее распространенных причин блокирования переводов или счетов:
В случае блокирования сделки банк должен предоставлять клиенту возможность подтвердить легальность средств, предоставив соответствующие справки (например, о доходах, продаже имущества или уплате налогов).