Доллар подскочил в цене: курс на 25 марта и есть ли в Украине дефицит валюты

15:42 24.03.2026 Вт
2 мин
Доллар уже приближается к 44 гривнам
aimg Ирина Гамерская
Фото: НБУ дал курс валют на 25 марта (Getty Images)

Официальный курс доллара снова приближается к отметке в 44 гривны. Завтра валюта добавит в цене 10 копеек.

Сколько будут стоить доллар и евро завтра и хватает ли в Украине запаса валюты - читайте в материале РБК-Украина ниже.

Главное:

  • Курс на 25 марта: НБУ повысил официальный курс доллара до 43,92 грн (+10 коп.) и евро до 50,89 грн (+1 коп.).
  • Дефицит наличности отсутствует: Результаты операций НБУ подтверждают, что предложение валюты значительно превышает фактический спрос со стороны банков.
  • Результаты торгов 18 марта: Банки подали заявки только на 50 млн долл. (при предложении 100 млн) и полностью выкупили 30 млн евро.
  • Причина поддержки касс: Операции введены в качестве превентивной меры из-за логистических трудностей после захвата инкассаторских машин "Ощадбанка" в Венгрии.

Курс валют НБУ

Нацбанк повысил официальный курс доллара на 25 марта. Завтра американская валюта вырастет в цене на 10 копеек - до 43,92 гривен.

Евро прибавит в цене одну копейку - курс на завтра составит 50,89 гривен.

Фото: курс валют на 25 марта (инфографика РБК-Украина)

Есть ли в Украине дефицит валюты

Национальный банк Украины обнародовал результаты операций по обеспечению банков наличной иностранной валютой, которые состоялись 18 марта 2026 года.

Результаты операций за 18 марта:

  • Объявленный объем: 100 млн долларов и 30 млн евро.
  • Количество участников: 2 банка.
  • Фактический объем заявок: 50 млн долларов и 30 млн евро.

В период с 9 по 18 марта предложение валюты от НБУ значительно превышало спрос со стороны банков. Это подтверждает, что дефицита наличной валюты в стране нет. Нацбанк готов и в дальнейшем поддерживать банки наличными в зависимости от потребностей системы.

Почему НБУ проводит эти операции?

Решение о подкреплении касс было принято 6 марта 2026 года как превентивная мера. Это помогло поддержать валютную ликвидность банков на фоне незаконного захвата инкассаторских машин "Ощадбанка" в Венгрии, из-за чего банкам понадобилось время для изменения логистических маршрутов.

Важно: эти операции НБУ никак не влияют на объем международных резервов Украины.

Доллар держится выше 44 гривен: актуальный курс в обменниках и банках на 24 марта

Внимание: Этот материал подготовлен исключительно для ознакомительных целей и не является финансовым или инвестиционным советом. Инвестиции связаны с риском, включая возможность полной потери капитала. РБК-Украина не несет ответственности за финансовые решения, принятые на основе этого материала. Перед принятием каких-либо инвестиционных решений рекомендуем обратиться к лицензированному финансовому консультанту.

