Доллар подскочил в цене: курс на 25 марта и есть ли в Украине дефицит валюты
Официальный курс доллара снова приближается к отметке в 44 гривны. Завтра валюта добавит в цене 10 копеек.
Главное:
- Курс на 25 марта: НБУ повысил официальный курс доллара до 43,92 грн (+10 коп.) и евро до 50,89 грн (+1 коп.).
- Дефицит наличности отсутствует: Результаты операций НБУ подтверждают, что предложение валюты значительно превышает фактический спрос со стороны банков.
- Результаты торгов 18 марта: Банки подали заявки только на 50 млн долл. (при предложении 100 млн) и полностью выкупили 30 млн евро.
- Причина поддержки касс: Операции введены в качестве превентивной меры из-за логистических трудностей после захвата инкассаторских машин "Ощадбанка" в Венгрии.
Курс валют НБУ
Нацбанк повысил официальный курс доллара на 25 марта. Завтра американская валюта вырастет в цене на 10 копеек - до 43,92 гривен.
Евро прибавит в цене одну копейку - курс на завтра составит 50,89 гривен.
Фото: курс валют на 25 марта (инфографика РБК-Украина)
Есть ли в Украине дефицит валюты
Национальный банк Украины обнародовал результаты операций по обеспечению банков наличной иностранной валютой, которые состоялись 18 марта 2026 года.
Результаты операций за 18 марта:
- Объявленный объем: 100 млн долларов и 30 млн евро.
- Количество участников: 2 банка.
- Фактический объем заявок: 50 млн долларов и 30 млн евро.
В период с 9 по 18 марта предложение валюты от НБУ значительно превышало спрос со стороны банков. Это подтверждает, что дефицита наличной валюты в стране нет. Нацбанк готов и в дальнейшем поддерживать банки наличными в зависимости от потребностей системы.
Почему НБУ проводит эти операции?
Решение о подкреплении касс было принято 6 марта 2026 года как превентивная мера. Это помогло поддержать валютную ликвидность банков на фоне незаконного захвата инкассаторских машин "Ощадбанка" в Венгрии, из-за чего банкам понадобилось время для изменения логистических маршрутов.
Важно: эти операции НБУ никак не влияют на объем международных резервов Украины.
