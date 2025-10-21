ua en ru
Долар наблизився до 42 гривень: що буде з курсом

Україна, Вівторок 21 жовтня 2025 08:10
Долар наблизився до 42 гривень: що буде з курсом Фото: Курс долара буде плавно зростати (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Минулого тижня Нацбанк продав понад 600 млн доларів для балансу ринку. Аналітики прогнозують подальше плавне зростання курсу долара.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на тижневий огляд інвесткомпанії ICU.

Структурний дефіцит залишається високим

Минулого тижня на ринку спостерігався помітний дефіцит валюти. За чотири робочі дні він сягнув 361 млн доларів, а за підсумками тижня міг перевищити 500 млн доларів.

Щоб задовольнити попит, Національний банк України продав із міжнародних резервів 603 млн доларів, що на 18% менше, ніж тижнем раніше, і нижче від середнього обсягу інтервенцій.

Гривня продовжує слабшати

Регулятор продовжив поступово послаблювати курс гривні. За тиждень долар подорожчав на 0,3% - до 41,73 грн, а євро - майже на 1,4%, до 48,76 грн.

В інвесткомпанії зазначили, що попит на валюту з боку клієнтів банків (юросіб) зростав, однак НБУ не поспішав активно втручатися і стримувати курс.
Коментар аналітиків

"НБУ не поспішав продавати багато валюти та стримувати курс, а навпаки - ослаблював гривню", - зазначили в ICU.

За їхніми словами, зменшити обсяг інтервенцій регулятору дозволила відсутність разових закупівель валюти державним сектором.

Водночас, за інформацією Bloomberg, НБУ продовжує опиратися наполяганням МВФ щодо переходу до більш швидкого керованого ослаблення гривні.

Нагадаємо, минулого тижня курс долара зріс до максимуму з початку серпня - 41,75 гривень.

Аналітики ICU покращили прогноз щодо курсу долара до 42,4 грн/долар наприкінці 2025 року. У 2026 році очікується курс 44,5 грн/долар.

