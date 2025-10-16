Девальвація гривні відкладається: яким можу бути курс долара у 2025-2026 роках

Гривня може поступово девальвувати до 42,4 грн/долар наприкінці 2025 року. У 2026 році очікується курс 44,5 грн/долар.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на макропрогноз інвесткомпанії ICU .

Репараційний кредит забезпечить фінансову стабільність

Аналітики ICU зазначають, що у 2026-2027 роках основним джерелом зовнішнього фінансування для України стане репараційний кредит від ЄС за рахунок до заморожених російських активів.

За оцінками експертів, передбачається кредит обсягом 140 млрд євро, який дозволить уряду покривати зовнішні дисбаланси й бюджетний дефіцит. У звіті підкреслюється, що це стане критично важливою частиною нової програми МВФ, яка зараз формується.

"Хоча попереду ще довгий процес узгодження формальностей, українські урядовці впевнені, що кредит зрештою буде затверджено", - йдеться у прогнозі ICU.

Девальвація гривні буде поступовою

Як зазначають аналітики, протягом останніх 15 місяців НБУ чітко показав, що має практично нульовий апетит до послаблення гривні.

"Оскільки шанси на отримання репараційного кредиту досить високі, НБУ матиме достатньо ресурсів, щоб підтримувати необмежені інтервенції на валютному ринку в наступні декілька років", - йдеться в огляді.

Аналітики ICU покращили прогноз курсу до 42,4 грн/долар наприкінці 2025 року та 44,5 грн/долар наприкінці 2026 року.

"Ми переконані, що зростання зовнішніх дисбалансів (без урахування зовнішньої допомоги) все ж змусить НБУ відмовитися від де-факто фіксованого обмінного курсу та розпочати повільне послаблення гривні", - йдеться в огляді.

Підтримка від МВФ і ЄС

У компанії наголошують, що нова програма МВФ потенційно зніме ризики фінансування, які виникли на тлі скорочення бюджетної підтримки з боку партнерів. Разом із репараційним кредитом ЄС вона стане "опорою фінансової стабільності" для України на найближчі два роки.

ICU також підкреслює, що очікуване рішення ЄС про використання знерухомлених російських активів під репараційний кредит може стати сигналом для інших донорів і забезпечити впевненість у здатності України обслуговувати борги та утримувати макрофінансову стабільність.