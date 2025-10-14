Курс долара зріс до максимуму з початку серпня

Національний банк України (НБУ) підвищив курс долара до гривні. Долар подорожчав до максимуму з початку серпня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.

Офіційний курс на 15 жовтня 2025 року встановлено на такому рівні: 41,7514 гривень за 1 долар (+0,1412 грн). Вищим був курс тільки 5 серпня - 41,7901.



bank.gov.ua Офіційний курс євро становитиме 48,2354 гривень за 1 євро (+0,1007 грн).

bank.gov.ua На міжбанку сьогодні курс зріс на 18 копійок до 41,79-41,82 грн/долар (купівля-продаж) порівняно із закриттям попереднього дня.

udinform.com На готівковому ринку долар зріс до 41,90 гривень, євро впав до 48,65 гривень.