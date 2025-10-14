ua en ru
Курс долара зріс до максимуму з початку серпня

Україна, Вівторок 14 жовтня 2025 15:30
UA EN RU
Курс долара зріс до максимуму з початку серпня Фото: курс долара зріс на 14 копійок (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк України (НБУ) підвищив курс долара до гривні. Долар подорожчав до максимуму з початку серпня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.

Офіційний курс на 15 жовтня 2025 року встановлено на такому рівні: 41,7514 гривень за 1 долар (+0,1412 грн).

Вищим був курс тільки 5 серпня - 41,7901.
Курс долара зріс до максимуму з початку серпня
bank.gov.ua

Офіційний курс євро становитиме 48,2354 гривень за 1 євро (+0,1007 грн).
Курс долара зріс до максимуму з початку серпня

bank.gov.ua

На міжбанку сьогодні курс зріс на 18 копійок до 41,79-41,82 грн/долар (купівля-продаж) порівняно із закриттям попереднього дня.
Курс долара зріс до максимуму з початку серпня

udinform.com

На готівковому ринку долар зріс до 41,90 гривень, євро впав до 48,65 гривень.

Прогноз курсу

Як зазначають аналітики інвесткомпанії ICU, НБУ може знову зміцнити гривню, щоб потім поступово послаблювати її, і такими коливаннями рухатися до курсу вище 42 грн/долар наприкінці року.

